Corte avala expulsión de estudiantes que violen derecho a intimidad en redes

Los colegios están facultados para sancionar, incluso con la expulsión, a estudiantes que afecten el derecho a la intimidad en las redes sociales, según una sentencia de la Corte Constitucional.



“El escenario de las redes sociales expone a quienes lo usan a situaciones que en un principio pudieron no ser presupuestadas y que pueden llegar a implicar afectaciones a la dignidad de las personas cuando superan el ámbito de lo privado”, dice el tribunal.



La sentencia de la Corte se refiere al caso particular de una menor de edad, cuyas fotos fueron difundidas en estas plataformas y cuyo autor fue castigado, por el colegio, con la expulsión.



“Una fotografía intima compartida en un chat, por ejemplo, puede llegar a tener impactos inesperadamente sobredimensionados, mucho más allá de lo que pudieron inicialmente querer o pretender los involucrados”, asegura.



La Sala Quinta de Revisión de tutela de la Corte Constitucional considero que en el caso en particular al menor se le garantizó el debido proceso y el derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad porque “el ejercicio de la libertad encuentra unos límites infranqueables en el respeto de los derechos ajenos”.