Cosas a las que usted debería decir “me vale”, según Alexandra Pumarejo

Alexandra Pumarejo entregó a los oyentes de Agenda en Tacones algunas recomendaciones para decir “me vale” a ciertas cosas y personas que solo traerán dificultades a su vida.

1. No preste atención a quien no está pendiente de usted. Esto ocurre con frecuencia en la amistad donde siempre es uno el que llama o el que invita. Deje que los demás también sientan su ausencia y hágase valer. Si alguien realmente lo aprecia siempre lo tendrá en cuenta y estará al pendiente de usted.



2. La gente tóxica. Aléjese de las personas que solo lo buscan cuando tienen problemas y a las que ninguna solución les viene bien. No se cargue de energía negativa, rodéese de personas alegres o terminará agobiado.



3. La edad. No se preocupe por la edad. La llegada de los años es inevitable y nunca se es demasiado joven o demasiado viejo para hacer algo o lograr sueños.



4. Los estándares de belleza. No se deje llevar los estereotipos de la sociedad o la aprobación externa, pues lo que se es en el interior revela la verdadera belleza y eso no tiene sobrepeso. No hay alguien más bello que aquel que se siente bien consigo mismo.



5. El pasado. Lo que ya ocurrió debe quedar en el baúl de los recuerdos y su vida no depende de él. Aprenda de los errores y siga delante.



6. Lo que los demás piensen de usted. La gente siempre tendrá una opinión buena o mala sobre alguien. Sin embargo, si usted vive su propia vida y asume las consecuencias de sus decisiones será más feliz.



