Crisis en el HUV afecta a cerca de 500 niños con cáncer, denuncian familiares

y expresaron su preocupación por la falta de médicos que brinden la atención correspondiente.

Según Luz Estela Rodríguez, abuela de una niña que padece esta enfermedad, hasta la semana pasada había 15 niños esperando una quimioterapia en el Hospital Universitario del Valle sin recibir el tratamiento adecuado.

“En Saludcoop y en otras clínicas están cerrados los pabellones de oncología para los niños. Los oncólogos están siendo despedidos porque no hay presupuesto para pagarles. Y a nivel general, en Cali hay alrededor de 500 niños con cáncer sin servicio médico”, dijo.

Por su parte Milena Gómez, quien también tiene una niña con cáncer, dijo que fue testigo del caso de una niña de Buenaventura quien tiene un tumor cerebral y no fue atendida.

“La devolvieron porque no tenían cómo hacerle nada. La tenían tirada en el piso y cuando le dieron salida no le dieron la historia clínica porque no había papel”, señaló.

Las familiares exigieron el respeto de los derechos fundamentales de los niños y una urgente solución a la crisis hospitalaria en Cali.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

-Se conoce la respuesta del CAMI de Altamira en el sur de Bogotá luego de la denuncia de una familia que asegura que un joven perdió la vida a las afueras del centro médico.

-Las autoridades aún no tienen claridad sobre los móviles que rodean el asesinato del médico Ángel Maya, medio hermano del contralor general Edgardo Maya Villazón.

-Fue capturado un docente del occidente antioqueño que, al parecer, abusaba sexualmente de sus alumnos y los intimidaba a través de redes sociales.

-En medio de la crisis al interior del Hospital Universitario del Valle, la Gobernación del departamento se comprometió a garantizar el servicio para los 400 pacientes que permanecen hospitalizados.

-El alcalde de Luruaco hace un llamado al Gobierno ante la inminente sequía de la laguna de esa población debido a que es la única fuente que abastece a sus habitantes.

-Noticia en desarrollo: La jefa del gobierno alemán, Ángela Merkel, aseguró que mantendrá su política de apertura hacia los refugiados, pese al retroceso de su popularidad en los sondeos, según una entrevista publicada el lunes por el diario alemán Bild.

-La cifra: Amnistía Internacional (AI) lamentó hoy "el fracaso moral catastrófico" de los países ricos en su respuesta a la crisis global de refugiados, y señala que el 86 % de estos han sido acogidos por Estados en vías de desarrollo.

-Quedamos atentos: La Iglesia mexicana dio hoy los primeros detalles sobre la posible agenda del papa Francisco en su viaje a México de 2016, entre los que se incluyen visitar la Basílica de Guadalupe y encontrarse con migrantes y grupos excluidos.