¿Cuál es el límite del discurso 'ponerse la 10' y darlo todo por la empresa?

En la más reciente emisión de En BLU Jeans de Blu Radio, la consultora de talento María Ocampo explicó por qué muchos trabajadores que aparentan ser “empleados estrella” terminan estrellados en su vida profesional y personal.

El tema cobra relevancia justo cuando se aproxima el Día del Trabajo en Estados Unidos (Labor Day), un momento oportuno para reflexionar sobre el rol que cada persona asume dentro de las empresas.

“Hay fuga de talento, frustración, desmotivación, baja productividad y un efecto contagio en la cultura organizacional. Todo esto ocurre cuando el esfuerzo extra se normaliza y nunca se reconoce”, señaló Ocampo.



¿Qué es un empleado estrella?

De acuerdo con la experta, el empleado estrella es aquel que nunca dice que no, que se queda más horas de las necesarias, que lidera, capacita, organiza y termina absorbiendo responsabilidades que le corresponden al jefe o a la empresa.

Un empleado estrella Foto: generada por Image fx

“El error está en volverse indispensable. Muchos empleados no crecen porque son los únicos que conocen de principio a fin los procesos. Eso los convierte en necesarios para la empresa, pero invisibles para un ascenso”, advirtió.



Síntomas de agotamiento y “burnout”

La especialista identificó varias señales que permiten detectar cuándo un trabajador estrella empieza a desgastarse:



Baja en la productividad y en la calidad del trabajo.

Irritabilidad y reactividad en el trato con colegas.

Quejas constantes en el entorno personal y laboral.

Contagio de desmotivación dentro del equipo.

Búsqueda activa de nuevas oportunidades fuera de la organización.

“Cuando el esfuerzo extra deja de ser ocasional y se convierte en regla, el riesgo de agotamiento es inminente”, explicó Ocampo.



La cultura de la “milla extra” en Latinoamérica

Ocampo también advirtió que esta situación es más común en países latinoamericanos, donde culturalmente se valora al empleado que permanece más tiempo en la oficina, en lugar de medir la productividad por resultados.

“En Estados Unidos, la milla extra se paga. Aquí se asume como parte de la cultura laboral y eso termina desmotivando a los equipos”, comentó.



Cinco recomendaciones para no estrellarse

Empleado estrella no siempre es valorado Foto: generada por Image fx

La consultora dejó cinco claves prácticas para que los trabajadores cuiden su bienestar y su carrera profesional:



Poner límites sanos: aprender a decir no y reorganizar prioridades. Visibilizar los logros: no dar por sentado los aportes, mostrarlos. No volverse indispensable: documentar y delegar procesos. Buscar retroalimentación: solicitarla de forma constante y activa. Fijar límites personales: no normalizar situaciones que generan malestar.

“Entre más das, menos te valoran. Por eso es clave reconocer cuándo parar y poner fechas límite a tu permanencia en una organización si ya agotaste todas las vías internas”, concluyó Ocampo.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: