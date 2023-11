¿Cuándo es el matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez? Esta es la fecha

Alina Lozano y Jim Velásquez son una de las parejas que han estado en el centro de atención debido a su relación y diferencia de edad, que supera los 30 años. El influencer y la actriz decidieron darse el sí en el altar, pese a que anteriormente se habían separado por un tiempo.

Aunque la pareja tuvo una ceremonia simbólica anteriormente en Cartagena, este fue un evento íntimo y privado, por lo que ya parecen estar listos para celebrar su amor de manera más formal en los próximos días en compañía de familiares y amigos.

Jim Velásquez, a través de su cuenta de Instagram, compartió un reel de fotografías el 13 de noviembre, anunciando la cuenta regresiva: "Ya sólo faltan diez días", acompañado de un emoji de un anillo. Esto llevó a los seguidores a hablar sobre la fecha del matrimonio que sería el próximo jueves, 23 de noviembre.

Aunque el lugar exacto de la celebración aún no ha sido confirmado por los creadores de contenido, se especula que la ceremonia podría tener lugar en Bogotá o sus alrededores, donde la pareja actualmente reside.

A pesar de la incertidumbre sobre la ubicación, se ha reveló que Jim Velásquez disfrutó de una despedida de soltero en Cancún, acompañado de su amigo Alejandro Suárez. En un TikTok, el influencer prometió "playa, fiesta, tequila y mucho desorden".

Anteriormente, la pareja expresó su deseo de casarse en Villa de Leyva, pero hasta el momento, no se ha confirmado si este será el lugar de la ceremonia. Sin embargo, muchos fanáticos de la pareja aseguran que su relación ha sido una farsa desde el principio.

Epa Colombia defiende la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez: "Se enamoraron"

Luego de altos y bajos en la relación, hace algunas semanas, Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron que se casarían pese a las críticas que hay entorno a la diferencia de edad. Ella manifestó que a este evento invitaría a algunos amigos, seguidores y conocidos, por lo que se conoció la primer invitada a la boda: Epa Colombia.

La influencer dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram, cuando primero anunció que iría a una peluquería de Epa Colombia para hacerse "unos retoques" en su cabello para la preparación de su boda. En un video, Epa Colombia está haciéndole un tratamiento y asegurando que le dejará "regia" y "diva".

"A esta mujer la critican demasiado y tú no sabes qué es el amor. El amor es cuando uno se enamora y no importa la edad, no importa el tamaño [risas], el tamaño sí importa, querida", dijo Epa Colombia, que mientras hacía el tratamiento fue invitada a la boda por Alina Lozano y aseguró que sí irá porque es una relación real, que "admira y respeta".

