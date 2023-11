Epa Colombia defiende la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez: "Se enamoraron"

Luego de altos y bajos en la relación, hace algunas semanas, Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron que se casarían pese a las críticas que hay entorno a la diferencia de edad. Ella manifestó que a este evento invitaría a algunos amigos, seguidores y conocidos, por lo que se conoció la primer invitada a la boda: Epa Colombia.

La influencer dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram, cuando primero anunció que iría a una peluquería de Epa Colombia para hacerse "unos retoques" en su cabello para la preparación de su boda. En un video, Epa Colombia está haciéndole un tratamiento y asegurando que le dejará "regia" y "diva".

"A esta mujer la critican demasiado y tú no sabes qué es el amor. El amor es cuando uno se enamora y no importa la edad, no importa el tamaño [risas], el tamaño sí importa, querida", dijo Epa Colombia, que mientras hacía el tratamiento fue invitada a la boda por Alina Lozano y aseguró que sí irá porque es una relación real, que "admira y respeta".

En otro video, ya en la cuenta personal de Epa Colombia, ella contó el "chisme" y la verdad detrás de esta relación: "Sí se va a casar con el muchacho y la han criticado, la han juzgado, han dicho que pobre señora, que le van a quitar la pensión y es entre las mujeres".

Asimismo, dijo que le dio varios consejos para su relación y espera en su boda saber mucho más de lo que hay detrás de esta relación, que también conoció que Alina Lozano viene de una separación y varios problema que la llevaron a conocer al amor de su vida en jim Velásquez, quien hoy le cambió la vida y se la "ha hecho más alegre".

