¿Cuándo fue la última vez que Liam Payne se presentó con One Direction en Colombia?

Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction , murió este miércoles enBuenos Aires al caer desde el tercer piso de un hotel, según confirmaron fuentes oficiales; el artista se habría "arrojado del balcón de su habitación".

"El músico británico Liam James Payne, compositor y guitarrista, exmiembro de la banda One Direction, falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo", informó un portavoz del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

"En horas de la tarde, personal policial de la Comisaria 14B fue desplazado al hotel Casa Sur tras un llamado al 911 donde se informaba sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol", agregó el portavoz, que sin embargo no confirmó que el hombre en cuestión fuera Payne.

Ante la llegada del personal policial al hotel, el encargado del lugar "afirmó que sintió un fuerte ruido en el pulmón (patio) interno trasero del hotel, y cuando los oficiales arribaron, constataron el fallecimiento de un hombre que se había arrojado del balcón de su habitación", agregó el ministerio en un comunicado.

Liam Payne fue uno de los artífices del nuevo sonido de la banda. Junto a su compañero Louis Tomlinson escribió canciones en todos los álbumes, en el caso del disco 'Four' (2014), fue autor de ocho de las 12 canciones, incluido 'Steal My Girl', el tema principal.

¿Cuándo fue la última vez que la banda se presentó en Colombia?

La última vez que Liam Payne se presentó en Colombia con One Direction fue el 25 de abril de 2014. El concierto tuvo lugar en el Estadio El Campín, en Bogotá, como parte de la gira Where We Are Tour. Esta fue la primera y única vez que la banda actuó en el país antes de entrar en una pausa indefinida en 2016.

La presentación incluyó algunos de sus mayores éxitos como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" y "Best Song Ever". El estadio estaba lleno con miles de seguidores que disfrutaron de la energía de la banda, integrada por Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik (antes de su salida del grupo en 2015).

Este concierto fue memorable no solo por la emoción que generó entre los fanáticos, sino también porque fue uno de los pocos shows que One Direction ofreció en Latinoamérica durante esa gira.