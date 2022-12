Cuando salgo al escenario siento que puedo hacer lo que quiero: ‘Flaco’ Solórzano

El actor colombiano Fernando Solórzano estuvo este fin de semana en Mesa BLU hablando sobre su vida personal, la actuación y una nueva película donde interpreta a un hombre “obsesionado por las mujeres”.

En medio de varios proyectos en que se encuentra trabajando actualmente, el cartagenero contó detalles sobre ‘La Caleta’, una película próxima a estrenarse en los teatros del país y en la que representa a un hombre loco por las mujeres que está dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir todas las que pueda.

“Carlos (personaje que representa el ‘Flaco’) es un gerente de un banco que está obsesionado con las mujeres aun teniendo esposa, algo que implica muchos gastos y el dinero no alcanza. Lo echan del trabajo, necesita dinero y resuelve ser mula, solo con el objetivo de tener mujeres”, contó Fernando.

La historia se desarrolla en medio del momento en que un indigente en Tuluá, Valle del Cauca, se encuentra una caleta llena de dólares, dinero que le pertenecía a Carlos antes de ser capturado por llevar droga a otro país.

“Cuando estaba haciendo la película me costó un poco porque yo no soy así. No soy quien quiere conquistar a todas las que ve. Cuando hago las grabaciones dejo salir a ese extrovertido que yo no soy”, contó Solórzano sobre ‘La Caleta’.

Por otro lado, el actor habló sobre cómo llegó a ser el artista reconocido que hoy en día es en Colombia, además, confesó que por su cabeza nunca pasó el ser artista.

“La actuación ni siquiera me gustaba, me sabía escribir y me agradaba la fotografía, pero actor no, yo era muy tímido. El ser actor me fue quitando la timidez”, afirmó.

Finalmente, el cartagenero contó que siempre tuvo el apoyo de sus padre a pesar de vivir en un hogar de disciplina, pues su padre era teniente de la Armada.