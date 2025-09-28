En vivo
Cuidado para el cabello y maquillaje: las tendencias que marcan la agenda en el mundo de la belleza

Cuidado para el cabello y maquillaje: las tendencias que marcan la agenda en el mundo de la belleza

En ese panorama, Colombia ha comenzado a abrirse paso con emprendimientos que logran combinar tradición con visión global.

Maquillaje de cejas
Maquillaje de cejas.
Foto: Unsplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2025

El cuidado del cabello y el maquillaje atraviesan un momento de transformación en el que la innovación, la sostenibilidad y la identidad cultural se convierten en protagonistas. Hoy los consumidores buscan productos que no solo cumplan una función estética, sino que también respondan a nuevas exigencias como ingredientes naturales, procesos responsables y propuestas que conecten con estilos de vida más conscientes.

La forma correcta de lavar el cabello.jpg
La forma correcta de lavar el cabello//
Foto: ImageFx

En ese panorama, Colombia ha comenzado a abrirse paso con emprendimientos que logran combinar tradición con visión global. Uno de los casos más representativos es el de Luisa Chimá, mamá y empresaria, quien en 2024 alcanzó ventas por 24 millones de dólares con su marca de cuidado personal.

Desde su experiencia, asegura que la maternidad fue el motor que la impulsó a desafiar las barreras de un mercado tan exigente como el europeo. “Llegar a estos mercados nos orgullece mucho ya que todo lo que producimos es hecho en Colombia con manos de mujeres y un equipo talentoso. Hemos trabajado con disciplina para llevar una oferta distinta y con altos estándares de calidad”, explicó.

La expansión de su empresa refleja una tendencia que crece en la industria: la de productos para el cabello y el maquillaje que van más allá del consumo masivo y buscan generar impacto.

