Cultivos ilícitos han aumentado por falta de fumigación aérea: Pardo

Así mismo, frente a la sustitución de cultivos ilícitos, se realizará intervención en nueve municipios y asegura que se han definido erradicaciones voluntarias en siete parques naturales que impactan 3.800 hectáreas.

Pardo reconoció que los cultivos han aumentado por la no erradicación aérea y el alto precio de la coca en el mercado internacional.

Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se declaró preocupado por el aumento de los cultivos ilícitos pero afirmó que el “Gobierno está confiado en que una vez se firme el acuerdo de paz el tema mejore”.

El ministro afirmó que cuando se llegue a un acuerdo final “todos estos temas, desde la erradicación, la sustitución y hasta el lavada de activos, tendrán un mejor desempeño porque todos esos programas dejarán de contar con la oposición armada de un grupo como las Farc”.

Además, Villegas reveló que se han programado un número de operaciones especiales en once áreas priorizadas del país para luchar contra el narcotráfico.

Agregó que si bien se han detectado nuevos métodos de producción industrial para el narcotráfico por parte de grupos ilegales, durante este año “se han destruido un 52% más de laboratorios para narcotráfico que en el mismo periodo de 2015”.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

-El Partido de La U anunció acciones jurídicas para que el gobernador de Caldas, Guido Echeverry, continúe en su cargo luego de que el Consejo de Estado suspendiera su elección.

-A través de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos anunció que fue dado de baja en las últimas horas alias ‘Zorrillo’, cabecilla del frente Gómez Quiñones del ELN que opera en Norosí, Bolívar.

-Se encuentra bloqueada la avenida Circunvalar con calle 31 en sentido norte sur por cuenta de la presencia de aproximadamente 200 estudiantes de la universidad Distrital.

-El virus del Zika podría causar meningoencefalitis en adultos, una peligrosa inflamación de las meninges y el cerebro, según un nuevo estudio que publica la revista especializada "The New England Journal of Medicine".

-Dos hombres armados se fugaron luego de herir a una persona durante un tiroteo en una de las avenidas principales de París.