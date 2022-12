Cultura gay es una moda que nos quieren imponer: hombre que destruyó bandera LGBTI

En entrevista con BLU Radio, Luis Emilio Arboleda, el hombre que bajó y rasgó la bandera LGBTI del Pueblito Paisa, defendió su postura y aseguró que con izar ese símbolo en lugar del de Antioquia se atacaba la identidad del departamento.

“Puede ser un segundo, un minuto, una hora, nuestra bandera es sagrada y tiene que estar en el asta de ella, no puede estar una que no representa a todo el pueblo antioqueño, esa bandera representa a una minoría, un grupo de personas. No pueden pasar con su orgullo por encima de la identidad del pueblo antioqueño”, manifestó.

Arboleda cuestionó la decisión de la administración municipal e hizo duras críticas hacia el alcalde Federico Gutiérrez. “El alcalde se equivocó, nos atropelló”, expresó.

El hombre se despachó contra quienes han rechazado su conducta y afirmó que no se siente avergonzado por lo que hizo.

“No voy a acudir a ningún programa de ninguna resocialización ni pedagogía. No tengo por qué sentir vergüenza”, aseguró.

"Nos están imponiendo que por moda tenemos que ser gays, defendemos el diseño original de la familia", agregó.

Frente a sus antecedentes judiciales, expuestos por varios medios de comunicación, Arboleda se refirió al caso de hurto, ocurrido en 1993, a la denuncia de amenaza de Irene Morán y a la demanda por no responder por un hijo.

“Entré a la cárcel de Bellavista cuando tenía 17 años y mi hermana estaba hospitalizada. Yo trabajaba en una joyería, mi patrón no me quiso prestar la plata, empeñé dos anillos y me llevaron para la cárcel. Él al otro día fue y me sacó”, relató.

“Yo lo que tengo es un muchacho que yo le di el apellido mío, empecé a responderle a esta dama, pero ella empezó a perseguirme a hostigarme y nos fuimos por vía de ley”, agregó.

Escuche la entrevista completa:

