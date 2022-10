Barcelona pone en la mira al argentino Dybala, según prensa española

El volante de 22 años es considerado como la nueva joya del fútbol europeo tras marcar 12 goles en 16 partidos y ser determinante en el medio campo del conjunto italiano, que actualmente marcha segundo en la Serie A. (Lea también: Barça y Atleti definen este sábado la suerte de la liga española )

El medio catalán señala que la secretaría técnica del Barcelona estudia a fondo el fichaje del ex Palermo, pues “cree que encajaría a la perfección en el estilo del equipo por su movilidad, velocidad, técnica y porque puede jugar en cualquiera de las demarcaciones ofensivas”.

La información surge luego de conocerse que finalmente el delantero español Nolito, del Celta de Vigo, no jugará cedido en el Barça pues el conjunto celeste no aceptó la oferta hecha por los directivos catalanes, quienes según la prensa ofrecieron una opción de compra en el mes de julio con cláusula indemnizatoria para un préstamo en que pretendían no pagar ni un euro a los ‘olívicos’.