¿Buscando trabajo? Borre esto en redes sociales para que no lo hagan quedar mal

Las redes sociales se han convertido en la ventana donde las personas se muestran al mundo y desde luego las empresas ven en estas una posibilidad de tener un primer acercamiento con los candidatos a las vacantes ofrecidas.



¿Qué tanto puede influir lo que se publique en la red en un proceso de selección? Esa es la principal pregunta a la que expertos ya han dedicado estudios completos.



A propósito, hablamos con Andrés Ballén, comunicador social que desde hace varios años trabaja e investiga los procesos de selección de personal en Colombia y actualmente lidera una investigación sobre el tema en la asociación de egresados de la Universidad Central.



Según Ballén, esto es más relevante para algunas profesiones, aunque asegura que lo que se diga, se comente o se publique termina diciendo mucho de la personalidad, independientemente de la labor que se ejerza.



“Para las psicólogas en ciertas profesiones es importante como por ejemplo un comunicador social, un medio audiovisual, un diseñador gráfico. Sin embargo, lo han ido integrante a otras profesiones”, explicó.



Uno de los principales aspectos, dijo, es el de la foto porque muchos aspirantes envían una foto en la hoja de vida muy bien elaborada que termina distando mucho de las que publican en redes sociales.



“No es una camisa de fuerza, pero se recomienda ponerla, porque las psicólogas necesitan conocer la imagen del aspirante”, agregó.



Además, dijo que es importantísima la imagen de perfil, pues es “bastante impersonal” que una cuenta, por ejemplo, que no tenga foto: “No va a ser un punto a su favor cuando no se tiene foto, cuando se tiene una imagen que no es de las personas”.



Otro factor importante, dijo, es el de los comentarios, pues si bien cada quien es libre de opinar, hay cosas que se dicen sobre algunos temas que pueden ser determinantes para quien está al frente de la selección de personal.



Además, enfatizó que es muy recomendable tener una descripción en el perfil, pero señaló que esta debe ser clara, aunque esto depende del tipo de red que se usa. En ello, agregó, es muy importante la buena ortografía.



Finalmente, manifestó que lo que se ponga en la hoja de vida debe tener, de alguna manera, relación con lo que se publica en las redes sociales.







