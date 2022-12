Cese bilateral definitivo lo debemos negociar a mayor brevedad posible: Santos

Durante la ceremonia de transmisión de mando de los nuevos comandantes de las Fuerzas Militares, el presidente Juan Manuel Santos señaló que con la guerrilla de las Farc se debe negociar un cese al fuego bilateral definitivo a mayor brevedad posible.

“El cese bilateral está dentro de los acuerdos generales como objetivo. Lo debemos negociar a la menor brevedad posible, pero con todo lo que eso implica porque sabemos mejor que nadie (…) qué implica un cese al fuego bilateral y definitivo”, dijo (Lea también: ¿Qué significa el nuevo cese unilateral de las Farc? Debate ).