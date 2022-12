¿Cómo adquirir un seguro para viaje y qué debe tener en cuenta? Experto responde

William Encalada, gerente de la página seguroparaviaje.com , conversó en Mañanas BLU 10 AM acerca de la importancia de adquirir seguros para quienes salgan del país, con el fin de evitar dificultades o situaciones lamentables en el exterior.

Encalada advirtió que si una persona o familia viajan sin ningún seguro o asistencia, en el caso de presentarse una situación se debe gestionar a través consulados o embajadas de determinado país.

“Se hace un acto humanitario, esto ya no es de costumbre, cada vez los estados tienen más dificultades para hacerse cargo de brindar servicios de salud, accidentes o repatriación de restos”, señaló.

El gerente indicó que en el caso de la Unión Europea dentro del acuerdo Schengen se estableció que es obligatorio que los viajeros adquieran un seguro con una cobertura mínima de 30 mil euros y que incluya ciertos requisitos.

En el caso de Estados Unidos se exige un seguro de viaje para estudiantes que van de intercambio, el cual varía entre 100 y 200 mil dólares.

William Encalada explicó que hay una diferencia con el seguro que se adquiere al comprar el tiquete, ya que este es obligatorio y solo cubre circunstancias dentro de la aeronave.

Agregó que la manera más fácil de adquirir estos seguros es con la tarjeta de crédito y dio las siguientes recomendaciones:

-Llamar al banco y consultar si la tarjeta ofrece ese servicio.

-Consultar si tiene algún costo adicional.

-Averiguar si existe un deducible o si cubre el 100 por ciento del dinero en cualquier situación que se pueda presentar.

-Consultar si en caso de accidente cubre solo la pérdida material o también daños físicos.

“El tema de los seguros es algo que a los latinoamericanos no nos gusta leer mucho, porque toca leer la letra menuda, de qué se trata el proceso de reembolso”, añadió.

En cuanto a seguroparaviaje.com dijo que se trata de un portal dirigido a aquellos pasajeros no tan sofisticados, quienes no tienen mucho conocimiento o no saben cómo funciona la tarjea de crédito.