Con record Guinness, Caitlyn Jenner inaugura su nueva vida como mujer

La estrella televisiva y exatleta estadounidense Caitlyn Jenner (anteriormente conocida como Bruce Jenner ) abrió su nueva cuenta de Twitter tras cambiarse de sexo, y logró 1 millón de seguidores en 4 horas, un nuevo récord Guinness que supera al establecido por el presidente de EE.UU., Barack Obama.

La cuenta de Jenner tardó exactamente cuatro horas y tres minutos en alcanzar el millón de seguidores, de acuerdo con Guinness World Records, la autoridad en el registro de récords mundiales, con loque desbancó el récord logrado hace sólo dos semanas por Obama.

4 hrs and 3 mins! @Caitlyn_Jenner just set a new record for fastest time to reach 1 million followers on @Twitter http://t.co/mB8u4dEU5e — GuinnessWorldRecords (@GWR) June 1, 2015

En el lanzamiento de su cuenta personal verificada @POTUS el pasado 19 de mayo, Obama logró el millón de seguidores en cinco horas, una gesta que no había conseguido nadie hasta entonces peroque hoy se ha visto superada por la cuenta @Caitlyn_Jenner.

"Estoy muy contenta de que tras tanta lucha pueda vivir siendo yo misma. Bienvenida al mundo, Caitlyn", fue el primer mensaje lanzado por la medallista de Oro de decatlón en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976.

I'm so happy after such a long struggle to be living my true self. Welcome to the world Caitlyn. Can't wait for you to get to know her/me. — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) June 1, 2015

El lanzamiento hoy de la cuenta de Twitter coincidió con la revelación por parte de la revista Vanity Fair de las primeras fotografías de Jenner tras su cambio de identidad y como transexual, un reportaje en el que pide que se le llame Caitlyn. (Lea también: “Llámenme Caitlyn”: esta es la primera fotografía de Bruce Jenner como mujer )

Vanity Fair propuso e impulsó en las redes sociales el uso del hashtag #CallMeCaitlyn (#LlámameCaitlyn), lo que contribuyó a promocionar la cuenta de la exatleta y le brindó un gran número de seguidores.

En un reportaje para la portada de julio de la revista, Jenner habla públicamente por primera vez tras completar su transición de género y compara los dos días de la sesión de fotos, realizada por la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz, con la medalla de oro que ganó en el 76.

"Fue un buen día, pero los últimos dos días han sido mejores... Esta sesión ha sido sobre mi vida y sobre quién soy como persona. No es sobre el espectáculo, no es sobre la gente animando en el estadio (...) Esto es sobre tu vida", dice Jenner.

Jenner todavía no se ha sometido a cirugía genital pero, además de un tratamiento hormonal, sí que ha pasado por un proceso de cirugía de feminización facial de 10 horas en el que, según revela

el reportaje, de 22 páginas, sufrió un ataque de pánico.

La exatleta confirmó el pasado 24 de abril en una entrevista en la cadena ABC que se siente mujer y que de ahora en adelante vivirá como tal, un proceso emocional que, de acuerdo con estas nuevas imágenes, ya ha completado.

Entre otros detalles que desvela Vanity Fair en la edición digital, como anticipo del reportaje, que saldrá a la venta el próximo 9 de junio, la revista detalla las impresiones de los hijos de Jenner tras su cambio de identidad y las nuevas rutinas de su vida como mujer, como reuniones en las que puede sentirse cómoda en presencia de sus amigas y familiares.

Años después de poner fin a su carrera deportiva, Jenner se convirtió en una estrella televisiva junto a su entonces esposa Kris Jenner y sus hijastras, las populares Kim, Kourtney y Khloé Kardashian.

Bruce Jenner, de 65 años, nacido en Nueva York, casado tres veces y padre de seis hijos, fue considerado un héroe nacional por el valor que tuvo su triunfo deportivo en la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

EFE