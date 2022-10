Contraloría halla irregularidades en uso de recursos de regalías en la Guajira

El primer hallazgo fue de $10 mil 858 millones correspondeintes al sector de agua potable y saneamiento potable en Riohacha, ya que se incumplió con la construcción puesta en marcha del sistema integrado de Acueducto y abastecimiento de agua potable en el corregimiento de camarones.

Publicidad

El otro hallazgo se presentó en la gobernación de la Guajira por el valor de $3 mil 868 millones de pesos encontrados en el sector de educación.

Ante lo ocurrido, la Contraloría dijo que no se cumplieron con los principios de eficiencia, eficacia y economía debido a que los bienes o servicios contratados no cumplieron con las necesidades de la comunidad beneficiaria y que los resultados obtenidos no promovieron en su totalidad el desarrollo educativo, de salud, social y económico en la Guajira.