Crisis en la frontera: aumentan colombianos deportados desde Venezuela

Son 185 los colombianos deportados que han sido entregados a Migración Colombia en el puente Internacional Simón Bolívar, quienes manifestaron que los sacaron de sus viviendas, incluso con sus hijos. Ellos residían en los municipios de Ureña y San Antonio del Táchira. (Lea también: Canciller de Venezuela confirma reunión con Holguín el próximo miércoles )

Publicidad

“Estaba durmiendo cuando me llegaron ahí de repente. Me dijeron que si no les abrían me demolían la casa por ser deportado y no tener cédula venezolana”, dijo un hombre colombiano.

El panorama en la zona fronteriza entre estas dos naciones es desolador, pues además de los deportados hay colombianos y venezolanos que desde el jueves permanecen a la espera de que sea levantado el cierre. (Vea: Fotos: Se agudiza la crisis fronteriza con deportación de más colombianos )

Publicidad

Aún no se conoce la suerte de los 50 venezolanos que pasaron sin autorización el puente internacional, entre ellos niños y adultos mayores. Antes de que el desespero los llevara a tomar la decisión, una mujer que integra ese grupo de personas manifestó que estaban pasando hambre y trabajo.

Publicidad

“Por favor tengan humanidad, estamos gente desde el jueves aquí parados. Sin un peso, sin tener qué comer ni dónde dormir. No todos tenemos que pagar por todas las cosas horribles que pasan en esta frontera”, sostuvo una colombiana.

Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro reitera que hasta que cesen los ataques no será reabierta la frontera, y señaló al expresidente Álvaro Uribe como el responsable de esta situación, debido a que “él coordina y planifica lo que es esta guerra económica”.

Publicidad

“Vamos a llevar una agenda de restablecer la normalidad, la paz y la legalidad en la frontera, y hasta tanto no se restablezca el orden no voy a abrir esa frontera”, indicó Maduro.