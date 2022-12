¿Cuál es el legado de Fanny Mickey? 10 años de la partida de la reina de las tablas

Hace diez años murió uno de los íconos de la cultura colombiana más importantes: Fanny Mickey, que nació en Buenos Aires en 1930. Mickey llegó al país en 1958 junto al actor Pedro Martínez de quien estaba enamorada y quien había llegado a Colombia interesado en participar en el naciente mundo de la televisión.

Hoy su hijo Daniel Álvarez Mikey la recuerda: “Parece que mi mamá estuviera de viaje, que no se hubiera muerto. Parece que se hubiera ido como se iba ella de viaje: sin avisar, durante días”.

Mickey fue nombrada la reina del teatro o la reina de las tablas tras protagonizar más de 60 obras de teatro, musicales y monólogos y, sobre todo, por ser una de las precursoras de las artes escénicas del país. Fue ella la fundadora del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, uno de los más destacados encuentros teatrales de todo el mundo.

Sin embargo, su legado no pareció haber salvado al Festival. Después de varios años de intentos el evento sigue teniendo problemas económicos y se ha mantenido al borde de su muerte.

Álvarez Mickey no quiso ahondar mucho sobre el tema del festival, pero sostuvo que está seguro de que su mamá hubiera hecho las cosas totalmente distintas a cómo se han venido tomando las decisiones en el festival. “¿Cuál es el legado de Fanny? Lo he pensado mucho… no creo que sea la fundación o el Festival Iberoamericano de Teatro, el legado es la capacidad que tenemos todos para crear y desarrollar los proyectos que tenemos. A pesar de las adversidades lograr nuestros sueños. Esa fue su mayor enseñanza”.

Fanny Mickey murió el 16 de agosto de 2008 en Cali, una de sus ciudades favoritas de Colombia, a causa de una insuficiencia renal su última aparición en el teatro fue en la obra Perfume de arrabal y tango.

