Daniella Mass, la colombiana que se robó los aplausos en ‘America’s got talent’

La colombiana Daniela Barrios Barraza, conocida por su nombre artístico como Daniella Mass, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM contando su experiencia en la audición del reconocido reality ‘America’s got talent’ en el que, con su intervención, se robó todos los aplausos de los jurados.



"Me puse a ver por internet oportunidades de trabajo, y encontré una señal, como de esas de Dios, en un banner de publicidad me inscribí a 'America's got talent' y al otro día me llamaron para audicionar", dijo.



“Me presenté di muchas opciones de canciones y ellos eligieron ‘Por ti volaré’ me dijeron que era un tema que probablemente iba a impresionar al público y así fue”, agregó.



En relación a las razones por las que eligió ese género musical como opción para cantar, Daniella Mass manifestó que "cuando estas iniciando la carrera tu pasas por un proceso de definición y empiezas a cantar muchos géneros musicales para ver en cuál te sientes más cómodo, incluso hice rock, pase a balada, pero luego me desarrollé esta voz clásica lirica como soprano natural", dijo.



El episodio con la audición de Daniella Mass salió esta semana en la televisión de Estados Unidos y se pudo ver que el jurado quedó totalmente sorprendido con el talento demostrado por la atlanticense.



Fue tal la repercusión que la supermodelo Heidy Klum aseguró que "fue una actuación para dejarnos con la boca abierta”.