De la Calle reiteró llamado al ELN para que inicie diálogos con el Gobierno

El jefe del equipo negociador por parte del Gobierno, Humberto De La Calle, reiteró el llamado al ELN para que se dé inicio a una mesa de negociaciones.

De la Calle manifestó que no ha sido posible iniciar las conversaciones porque aún no se ha discutido con el ELN la dejación de armas, la garantía a la reparación de las víctimas y la no repetición.

Asimismo Insistió en la invitación para establecer una agenda que garantice las conversaciones pero en un verdadero proceso de paz.

También se refirió al anuncio de las Farc en relación a no reclutar a menores de 17 años, y aseguró que no hay ningún tipo de razonamiento jurídico militar que justifique el reclutamiento.

Afirmó que Farc debe reconsiderar esa posición que es un inamovible para el Gobierno de Colombia.