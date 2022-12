Defensoría del Pueblo respalda suspensión de fumigaciones con glifosato

La Defensoría del Pueblo respaldó la petición del Ministerio de Salud para suspender las fumigaciones con glifosato. Lea también: Con nueva evidencia, lo más sensato es suspender uso de glifosato: MinSalud



La entidad asegura que tras una visita al departamento del Caquetá, donde se recopilaron testimonios de líderes indígenas de la zona, lo mejor es suspender su uso.



La Defensoría no solo respalda la suspensión de su uso, sino atender las peticiones de los afectados. Lea también: A nosotros nos cayó glifosato y no hemos tenido problemas: general (r) Gallego



Al respecto, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo en BLU Radio que la decisión de solicitar la suspensión de fumigaciones con el glifosato se da por los nuevos estudios, que indican que esta sustancia es probablemente cancerígena.



“Eso se suma a otro hecho que es un auto de la Corte Constitucional que indican que si hay tales indicios nosotros debemos aplicar el principio de precaución”, explicó. Lea también: Aspersiones con glifosato no eran eficientes en los cultivos ilícitos: experto



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Secretaría de Salud de Barranquilla desmintió el informe del Instituto Nacional de salud en el que se reporta la muerte de una persona en esa ciudad por chikunguña.



-La Comisión de Acusación de la Cámara a donde llegó el coronel Robinson González para dar testimonio en medio del proceso que se le sigue al ex magistrado Henry Villarraga por supuestamente haber ayudado a uniformados involucrados con falsos positivos.



-Sobre el mediodía de este martes iniciará la audiencia de legalización de captura del director de capturas del CTI en Bogotá, Walter Osorio, quien es investigado por exigir sobornos a los delincuentes para que no fueran detenidos.



-El presidente Juan Manuel Santos nombró a la Miss Universo embajadora de Colombia ante el mundo en la lucha contra la desnutrición infantil.



-Seis personas se salvaron al caer al vacío, en Tamara, Casanare, luego que un puente colapsara, cuando pasaban un ganado.



-La Policía se sumó a la versión de TransMilenio en el sentido de que no se han recibido denuncias en torno al supuesto robo masivo de pasajeros en la estación de Alcalá.