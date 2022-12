Definido el cartel oficial del festival Estéreo Picnic 2019

La agrupación británica Arctic Monkeys y el rapero estadounidense Kendrick Lamar encabezan el cartel de la décima edición del Festival Estéreo Picnic, que se celebrará los próximos 5, 6 y 7 de abril en Bogotá, anunciaron hoy los organizadores.

Esta será la segunda visita de la banda británica a Colombia, país al que vuelve luego de cinco años tras presentarse en Bogotá en el 2014.

La agrupación de indie rock, liderada por el cantante Alex Turner, llegará al Estéreo Picnic del próximo año como parte de la gira de promoción de su sexto álbum de estudio, "Tranquility Base Hotel & Casino".

Entre tanto, Lamar, ganador de 12 Premios Grammy y de un Pulitzer de la música, se presentará por primera vez en Colombia

Además, el festival contará con la participación de la dupla estadounidense Twenty One Pilots y del interprete de "Too Good At Goodbyes", Sam Smith.

La banda británica The 1975 también hará parte del Estéreo Picnic en la que será la segunda presentación en la capital colombiana luego de que esta ciudad fuera parte de la gira promocional en 2016 por Suramérica de su segundo disco, "I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It".

Asimismo participarán la mexicana Ximena Sariñana; los neoyorquinos de Interpol, que darán su tercer concierto en Colombia, y la artista pop estadounidense St. Vincent.

Una de las principales sorpresas del festival este año será la participación del salsero Grupo Niche, que lidera la cuota local del evento.

En la celebración de los diez años del Estéreo Picnic, también sobresalen agrupaciones colombianas como el dúo Irie Kingz y el cantante pop Esteman, quien fue nominado a los Grammy Latinos 2016 en la categoría de mejor nuevo artista.

La cuota electrónica la componen el disyóquey holandés Tiësto, además de los británicos de Disclosure y de Years & Years y el dúo estadounidense Odesza.

Otros géneros como el rock, el R&B, el rap también estarán presentes de la mano de como Portugal. The Man, Rhye y el venezolano Apache.

Aquí está el cartel oficial:

