El accidente más grande fue toparme con el periodismo: Alma Guillermoprieto

“Tengo en Colombia amigos entrañables”, dijo Alma Guillermoprieto, la cronista mexicana que ganó el premio Princesa de Asturias.

“Yo viví en Colombia de 1988 a 1992 y conocí el contexto del país. Tengo en Colombia amigos entrañables, soy de un país desértico y aquí es verde como ninguno”, señaló la escritora en entrevista con BLU Radio.

Publicidad

“Fue una época que me permitió tener una visión de conjunto. Los países se estaban modernizando y los países estaban padeciendo ese proceso, eso me permitió tener run solo tema y después ha sido más fraccionado”, agregó.

Vea aquí: Investigación sobre abusos de Harvey Weinstein en Hollywood ganó Premio Pulitzer

Según la organización del galardón, en sus textos la escritora refleja "la compleja realidad de esta región".

La cronista, por azares del destino pasó de ser bailarina a encontrarse con el periodismo. Sobre las circunstancias que rodearon ese hallazgo, dijo: “La vida es un largo accidente y quizás el accidente más grande que me ocurrió fue toparme con el periodismo no estaba en mis planes, no era una ambición mía yo ya no bailaba hace unos años”.

Publicidad

La mexicana también se refirió a su relación con Gabo.

“Gabriel García Márquez me invitó a formar la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Lo que yo hago es conducir es conducir talleres y siempre que puedo trabajo con periodistas jóvenes”, añadió.

Publicidad

“Este premio no solo es para mí como reportera, es para todos mis colegas a los que les debo yo también tantísimo”, sostuvo.

Nacida en Ciudad de México en 1949 como Alma Estela Guillermoprieto, pero conocida como Alma Guillermo Prieto, "representa los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea", gracias a "una escritura clara, rotunda y comprometida", según el fallo del jurado.

En un comunicado divulgado por la fundación, Guillermo Prieto se mostró "llena de asombro, alegría -y susto-" por haber recibido el premio, que a su juicio "es un reconocimiento a todos los de mi oficio, el periodismo, que ha sido y sigue siendo la manera más emocionante de vivir el mundo".

Reportó los conflictos en América Central, primero para The Guardian y luego para el Washington Post. En 1982, reveló junto a otro colega la masacre de civiles en El Mozote, en la que el ejército mató a cerca de 1.000 personas en el marco de la guerra civil en El Salvador.

Publicidad

Posteriormente fue la corresponsal para América del Sur del semanario Newsweek, hasta que en la década de los 90 continuó como periodista independiente.

En sus reportajes ha abordado temas como la guerrilla de Sendero Luminoso en Perú, el terrorismo de Estado en Argentina o el drama del narcotráfico en Colombia y México.

Publicidad

El premio de Comunicación y Humanidades consiste en una escultura de Joan Miró, una dotación de 50.000 euros (unos 60.000 dólares), un diploma y una insignia.

La periodista ha publicado varios libros, tanto de crónicas como de memorias, como "Samba" (1990), sobre el Carnaval de Rio; "Desde el país de nunca jamás" (2011), una colección de textos escritos entre 1981 y 2002; o "La Habana en un espejo" (2005), sobre la vida cotidiana en la Revolución cubana.