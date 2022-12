“El Chapo Guzmán superó el modelo de Pablo Escobar”: Roberto Saviano

El fugado capo mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán ha logrado superar el modelo del colombiano Pablo Escobar al modificar la economía del narcotráfico sirviéndose de la política pero sin involucrarse en ella, indicó el escritor italiano Roberto Saviano en un artículo publicado el lunes en México.



"El Chapo' se puede considerar la superación del modelo de Pablo Escobar: no tiende al monopolio, ni a la sustitución política en primera persona, error que decretó el principio del fin de Escobar", señaló el autor de "Gomorra" (2007) en un texto publicado por el periódico El Universal (Lea también: Fuga de ‘El Chapo’ aumentará la violencia en México: Francisco Rivas ).



Saviano, que se refería al deseo que tuvo Escobar de convertirse en diputado colombiano, señala que la mafia "es siempre un poder distinto al de la política y justamente ésa es su fuerza".



"La mafia no puede existir sin el vínculo con la política pero en los territorios donde ésta domina, como en México, a menudo no puede existir política sin su apoyo", afirma el también periodista, que vive bajo la permanente amenaza de las mafias de su país por sus investigaciones.



Saviano considera que el cártel de Sinaloa, dirigido por "El Chapo", ha pasado de ser una organización que se rige "instintivamente" por la lógica de matar para ascender a ser una mafia "capaz de tener reglas, jerarquías" y que sigue "códigos" y "estrategias económicas".



"No puede haber mafia sin vínculos directos con la política, con los empresarios, con el poder judicial, lazos que van más allá del simple soborno y la corrupción", consideró Saviano (Lea también: Para que ‘El Chapo’ se fugara tuvo que comprar a todos los guardias: ex recluso ).



Guzmán, quien hasta su captura en febrero de 2014 era considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, se fugó el 11 de julio de una cárcel de máxima seguridad del centro de México por un túnel de 1,5 km que le condujo desde su celda hasta el exterior.



El gobierno ha reconocido que Guzmán debió tener ayuda interna para escapar y ha detenido a siete funcionarios del penal por su posible colaboración en la huida.



El escritor atribuye la fuga del capo, la segunda desde 2001, a la profunda preocupación que tenía de ser extraditado hacia Estados Unidos y califica de "equivocada" la posición del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de no entregarlo al país vecino.



El escritor, de 35 años, sostuvo que "El Chapo" "está modificando la historia de la economía del narcotráfico" (Lea también: Peña Nieto asume toda la responsabilidad por fuga de 'El Chapo' Guzmán ).



El narcotraficante ha utilizado como "chantaje" hacia el gobierno de México la millonaria transferencia de su capital al exterior del país, explica.



El mensaje para el gobierno es que mientras más lo ataquen, el cártel sacará su dinero hacia Estados Unidos y mientras menos lo persigan su organización invertirá en México, indicó el periodista.



AFP