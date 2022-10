El conmovedor relato de Santiago Uribe, quien busca a su hermano en Israel

Santiago afirma que ha estado buscándolo en las calles, colgando afiches, hablando con las personas y contactando a las autoridades; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible hallar su paradero. “Estoy desesperado Dani, al principio pensé que necesitabas encontrarme, ahora yo soy el que necesito que me encontrés”, agrega en un video publicado en las redes sociales.

Durante el diálogo, Santiago se encontraba en uno de los lugares más deprimidos de la capital israelí. Él menciona que se han manejado varias hipótesis: la primera de ellas es que Daniel puede tener una especie de trastorno o enfermedad mental, como consecuencia del desgaste físico del viaje.

“En estos momentos estoy visitando las ollas de vicio, estoy hablando con absolutamente todos. El hermano que yo conozco en Colombia no consume drogas, no consume licor y es completamente sano. Yo llegué aquí y todavía tengo la mente abierta a cualquier tipo de posibilidad. He recorrido muchas calles, se me han reunido muchas personas” (Lea también: Denuncian desaparición de joven colombiano que viajaba de Israel a Colombia ).

También, se han recogido testimonios de que han visto a Santiago desorientado caminando por las calles.

El joven que se encuentra desaparecido, habla inglés, español, tiene conocimientos de hebreo y es estudiante de la Universidad EAFIT, tenía que regresar a territorio colombiano el 16 de noviembre pasado.

Santiago por su parte, es optimista y confía en que su hermano está con vida y se encuentra en territorio israelí. “La posibilidad de que él esté muerto está descartada y de que haya salido del país también porque las fronteras están informadas sobre el caso”.