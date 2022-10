No activar

El presidente de Napoli habría frustrado el fichaje de Camilo Zuñiga por AS Roma Según revela el diario italiano Tuttosport, el presidente de Napoli, Aurelio De Laurentiis, frustró la cesión a AS Roma del lateral colombiano Juan Camilo Zúñiga, quien pertenece al conjunto napolitano desde 2010 y no ha visto minutos durante la actual temporada pese a haberse recuperado de una lesión que le aquejaba.