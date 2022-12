En Antioquia y Meta iniciará plan piloto de desminado humanitario

El Gobierno y las Farc acrodaron comenzar los trabajos de desminado en los departamentos de Antioquia y en Meta, aunque todavía no han definido los sitios exactos donde se realizará la limpieza de tierras.

"La realidad de ese acuerdo está en camino y a la vuelta de la esquina", afirmó el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, en el cierre del 34º ciclo de diálogos de paz hoy en La Habana.

Fuentes cercanas a la negociación explicaron a Efe que el plan de desminado se llevará a cabo en dos o tres sitios de esos departamentos, que sirvan de experiencia piloto para más adelante extender los trabajos de limpieza al resto del territorio nacional.

Las partes alcanzaron el pasado 7 de marzo un acuerdo de limpieza y descontaminación de minas antipersona y artefactos explosivos, y en el ciclo que clausuraron hoy discutieron los detalles de ese plan de desminado, que supone un avance sustancial hacia el fin del conflicto.

Se estima que más de la mitad de los municipios de Colombia tiene campos con minas, artefactos que han causado más de 11.000 víctimas entre muertos y heridos en el país desde 1990, el segundo del mundo más afectado por este problema, sólo después de Afganistán.

Los trabajos de limpieza de tierras se llevarán a cabo de manera conjunta entre la fuerza pública y la guerrilla, con la coordinación de la organización Ayuda Popular Noruega (APN), según el acuerdo adoptado por las partes.

El Batallón de Desminado del Ejército (BIDES) se encargará de la limpieza de tierras, bajo la coordinación de APN y con la colaboración de guerrilleros que, sin uniformes, desarmados y a los que se les suspenderán las órdenes de captura, brindarán información y facilitarán las tareas.

Por otro lado, también habló desde Cuba el jefe de la delegación de las Farc alias ‘Iván Márquez’ y señaló que “el Gobierno quiere meter caballos de Troya en la agenda de negociación, pues la justicia transicional no estaba involucrada en los 5 puntos que se acordaron inicialmente”, por lo tanto las Farc cree que no debe ser incluida en la agenda de negociación.



Dice también la guerrilla que no puede aceptar una justicia transicional en donde el ponente de esa justicia fue el cuestionado magistrado Jorge Pretelt. “¿Con qué garantías aceptaríamos una justicia transicional si la persona que estuvo bajo la redacción de ese marco jurídico tiene esa cantidad de cuestionamientos?”, se pregunta la guerrilla.



Finalmente, alias ‘Iván Márquez’ indicó que “en la medida que el Gobierno acepte la responsabilidad que tiene en el conflicto armado de Colombia, esto va a andar”.



Con EFE.





Este es elpronunciamiento de Humberto de la Calle.



En este ciclo de trabajo continuamos las discusiones sobre el punto 5 de la agenda. No nos cansaremos de repetir: las víctimas son el eje fundamental de estas conversaciones. Adicionalmente, tal y como se acordó en el ciclo anterior, avanzamos en las definiciones técnicas del proceso de desminado.



La buena noticia es que ya hemos acordado que los sitios corresponderán a dos departamentos: Antioquia y Meta. La realidad de este acuerdo está caminando y está a la vuelta de la esquina.

Quisiera en este momento hablarles a nuestros militares, a nuestros soldados y policías. Empiezo por retomar el compromiso del Presidente de la República. Por el desarrollo y con ocasión del Conflicto, no pueden terminar guerrilleros en el Congreso y militares en la cárcel. Dicho lo anterior, aprovecho esta oportunidad para reiterar que somos plenamente conscientes de que así como tiene que haber reglas claras y seguridad jurídica para las FARC, así también nosotros tenemos que garantizar la seguridad jurídica de los miembros de las Fuerzas Militares. Las dos cosas van de la mano. Si llegamos a un Acuerdo Final para la terminación del conflicto, éste tiene que incluir una solución integral que ofrezca garantías de seguridad jurídica para todos y permita la satisfacción de los derechos de las víctimas de todas las partes en el conflicto armado.

En este sentido y bajo el liderazgo de la Presidencia de la República, un grupo conformado por delegados de los Ministerios de Defensa y Justicia, del Comando de Transición de las Fuerzas Militares, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y expertos nacionales e internacionales, ha venido trabajando con toda seriedad y compromiso en propuestas para la aplicación diferenciada de mecanismos de justicia transicional para militares y policías.

También es importante repetir hoy algo que ya hemos dicho en diferentes oportunidades. A La Habana no vinimos a discutir una posible reducción de las Fuerzas Militares ni la estructura de las mismas en un eventual escenario de postconflicto. Eso no hace parte de las conversaciones. Repito, no hace parte de las conversaciones.

Finalmente, quiero reiterar la importancia de contar con la presencia de los Generales activos en La Habana. El trabajo de la Subcomisión técnica es fundamental para que la Mesa de Conversaciones cuente con los insumos apropiados para la discusión del cese del fuego bilateral y definitivo y la dejación de las armas. Nadie más idóneo para tratar estos temas que los miembros de la Fuerza Pública. A ustedes: General Javier Flórez, General Nieto, General Rojas Tirado, General Rivera, Contralmirante Romero y General Pico de la Policía Nacional, gracias por su trabajo serio, responsable y disciplinado.