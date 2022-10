Esos minutos como Miss Universo traerán bendiciones para Ariadna: Taliana Vargas

Taliana afirmó que es importante “que todo Colombia se solidarice con Ariadna para que se dé cuenta que esto no es un momento traumático porque de esos tres minutos van a salir las bendiciones más grandes de su vida”. (Vea también: Todo pasa por una razón, estoy feliz por todo lo que hice: Ariadna Gutiérrez ).

Dijo que es una mujer extraordinaria “y que se lució y estoy segura que para Ariadna solo van a venir cosas positivas después de esto”.

Sobre el confuso momento que vivió Ariadna, Taliana afirmó que “yo no sé ella cómo aguantó, yo me hubiera desmayado o en su defecto me quedo con la corona y les digo que lo siento pero que fue error de ellos”.

Agregó que es un momento “único para Ariadna porque al menos por unos momentos se pudo sentir como Miss Universo y eso es algo que ninguna de las virreinas habíamos vivido”. ( Video: este fue el momento del error en Miss Universo que pasará a la historia ).

Sobre Paulina Vega, dijo que la ex Miss Universo debió vivir un “momento muy difícil pero se portó como la reina que es porque tuvo primero que premiarla y disfrutar con ella esos minutos y luego quitarle la corona”.