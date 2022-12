Estos son los ganadores de la edición número 56 de los Premios Grammy

en una ceremonia celebrada en Los Ángeles, de la cual se enumeran a continuación los galardones más destacados.

Mejor grabación del año: "Get Lucky" (Daft Punk)

Mejor álbum del año: "Random Access Memories" (Daft Punk)

Mejor canción del año (composición): "Royals" (Lorde)

Mejor artista novel: Macklemore & Ryan Lewis

Mejor actuación pop solista: "Royals" (Lorde)

Mejor actuación pop de dúo o grupo: "Get Lucky" (Daft Punk)

Mejor álbum de pop vocal: "Unorthodox Jukebox" (Bruno Mars)

Mejor álbum de música electrónica o dance: "Random Access Memories" (Daft Punk)

Mejor actuación rock: "Radioactive" (Imagine Dragons)

Mejor canción rock (composición): "Cut Me Some Slack" (Paul McCartney, Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smears)

Mejor álbum rock: "Celebration Day" (Led Zeppelin)

Mejor álbum de música alternativa: "Modern Vampires of the City" (Vampire Weekend)

Mejor canción de R&B (composición): "Pusher Love Girl" (James Fauntleroy, Jerome Harmon, Timothy Mosley y Justin Timberlake)

Mejor álbum de música urbana contemporánea: "Unapologetic" (Rihanna)

Mejor álbum de R&B: "Girl on Fire" (Alicia Keys)

Mejor actuación rap: "Thrift Shop" (Macklemore & Ryan Lewis)

Mejor canción rap (composición): "Thrift Shop" (Ben Haggerty & Ryan Lewis)

Mejor álbum rap: "The Heist" (Macklemore & Ryan Lewis)

Mejor canción country (composición): "Merry Go' Round" (Kacey Musgraves, Shane McAnally y Josh Osborne)

Mejor álbum country: "Same Trailer Different Park" (Kacey Musgraves)

Mejor álbum de jazz latino: "Song for Maura" (Paquito D'Rivera y Trio Corrente)

Mejor álbum de pop latino: "Vida" (Draco Rosa)

Mejor álbum latino de música rock, urbana o alternativa: "Treinta Días" (La Santa Cecilia)

Mejor álbum de música regional mexicana: "A mi manera" (Mariachi Divas de Cindy Shea)

Mejor álbum latino de música tropical: "Pacific Mambo Orchestra" (Pacific Mambo Orchestra)

Mejor álbum de blues: "Get Up!" (Ben Harper con Charlie Musselwhite)

Mejor álbum reggae: "Ziggy Marley in Concert" (Ziggy Marley)

Mejor álbum de músicas del mundo: "Savor Flamenco" (Gipsy Kings) y "Live: Singing for a Peace Around the World" (Ladysmith Black Mambazo)

Mejor vídeo musical: "Suit & Tie" (Justin Timberlake con Jay Z. Dirigido por David Fincher y producido por Timory King)

Mejor película musical: "Live Kisses" (Paul McCartney. Dirigido por Jonas Akerlund y producido por Violaine Etienne, Aron Levine y Scott Rodger).

Con EFE.