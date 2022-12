Estoy habilitada por el pueblo y voy a postularme: María Corina Machado

En rueda de prensa, la líder opositora venezolana María Corina Machado se pronunció luego de ser inhabilitada por 12 meses por la Contraloría del vecino país para acceder a cualquier cargo público (Lea también: Devolución de senadores fue una agresión a Brasil: María Corina Machado ).



“Le repito al señor contralor ilegítimo que no tiene potestad para inhabilitarme y le digo al señor Maduro que estoy habilitada por los ciudadanos y voy a postularme”, agregó.



Según Machado, esta inhabilidad es un nuevo ataque a la oposición por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.



“El régimen se sabe derrotado, pero hay una nación decidida a luchar por un cambio. Cuando se utiliza los recurso públicos para financiar al PSUV hay un fraude”, manifestó.



Entre tanto, el grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) de Miami instó a la oposición a "no sustituir" por otro candidato a María Corina.



Machado, que figuraba como potencial aspirante para los comicios legislativos de diciembre y que fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por un año.



La Contraloría General de Venezuela informó el martes la inhabilitación de la líder opositora y exdiputada María Corina Machado para ejercer cualquier cargo público durante un año, una sanción que se realizó con base en la Ley Contra la Corrupción, aunque no se ha detallado la razón de la medida.



"Exigimos a la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) que no vaya a sustituir a Corina Machado por otra candidata y cierren filas en torno a esta valiente venezolana que da una lucha ejemplar por su país", destacó Veppex en un comunicado.



El grupo de exiliados consideró, además, que la orden de la Contraloría General venezolana es una "decisión arbitraria" y muestra del "abuso del régimen que impera" en el país.



Con esta inhabilitación, denuncia la organización de exiliados venezolanos, el "régimen demuestra y ratifica su talante totalitario, delincuencial y violador de los derechos humanos".



Sobre el tema, la Alianza Opositora Venezolana MUD dijo que espera que la inhabilitación de Machado genere "indignación popular" y lleve a una votación masiva en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.



Machado fue destituida de su cargo de diputada en marzo de 2014, acusada de violar la Constitución al aceptar ser representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA).



Machado había sido electa diputada para el actual periodo legislativo con la mayor cantidad de votos que alcanzara cualquier candidato en esa elección parlamentaria que se realizó en 2010.



Con EFE