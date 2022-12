¡Fernando Gaviria logra el título mundial en ómnium!

disciplinas, este sábado en Saint-Quentin-en-Yvelines (afueras de París).

Gaviria, que lideró la prueba con autoridad desde el principio, se impuso al australiano Glenn O'Shea, segundo, y al italiano Elia Viviani, que finalizó tercero.

"Estoy demasiado contento de poder lograr un sueño que he venido planeando desde hace mucho, hacerse realidad es demasiado difícil. Gracias a la preparación que tuve estoy en el mejor momento deportivo de mi vida", dijo nada más terminar.

El colombiano demostró gran madurez para gestionar su liderato en una prueba, considerada el decatlón del ciclismo y que está dentro del programa olímpico, en la que se combina la velocidad, el fondo y la estrategia.

Además, en la final, una carrera por puntos de 40 kilómetros, se repuso a una caída justo después del primer esprín. Después de irse al suelo, en un momento en el que había frenado, el colombiano se reincorporó y siguió marcando de cerca a sus rivales.

"Por un descuido mío me he ido al suelo y ha sido demasiado difícil, mucha preocupación, quería recuperar los puntos perdidos rápido, gracias a Dios me dieron las fuerzas", relató a la AFP con la malla rasgada a la altura del muslo por la caída.

El seleccionador colombiano Jhon Jaime González no temió por este percance en las primeras vueltas.

"Sufre una caída, se levanta y sigue... Igual le pasó en juvenil, cuando cayó, se levantó y fue campeón del mundo", recordó eufórico.

Gaviria no tuvo dudas a la hora de dedicar el triunfo a Fabián Puerta, su compañero de entrenamientos en Antioquia y su cuñado (pareja de Juliana Gaviria, también miembro de la selección colombiana), que horas antes había sufrido una violenta caída en el Velódromo Nacional de Francia.

"Es un apoyo incondicional tanto para mi hermana como para mí, me ha visto en los momentos difíciles, cuando me ha tocado llorar en la bicicleta y aun así me ha apoyado. Se merece este triunfo y muchos más", dijo sobre Puerta, que horas antes había sido trasladado al hospital de Versalles con politraumatismos después de sufrir una caída en un calentamiento.

Nacido en Antioquia, Gaviria es un estilizado esprínter de 1,80 metros y 70 kg. Destacó en categoría juvenil, ganando en el Mundial de pista de Nueva Zelanda 2012 las medallas de oro en omnium y madison.

En categoría absoluta su explosión se produjo hace dos meses. A principios de diciembre ganó la prueba de omnium de la segunda etapa de la Copa del Mundo, en Londres, donde se impuso a los reputados Scott Law y Bobby Lea, segundo y tercero respectivamente.

En ruta también demostró su potencial. A finales de enero logró dos victorias al esprín en el Tour de San Luis (Argentina), donde batió en una de ellas al británico Mark Cavendish, uno de los nombres sagrados de la velocidad, y en otra al italiano Sacha Modolo, otro 'sprinter' de primer nivel.

AFP