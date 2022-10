Fracasaron de nuevo negociaciones: rama judicial iniciará 2015 en paro

una reunión convocada para este martes en la tarde.

Publicidad

“Empezaría el año en paro. Uno no puede entrar a resolver un problema si el interlocutor (Gobierno) no se hace presente. Si hay alguien que haya sido terco es el Gobierno no nosotros”, dijo Fredy Machado, líder de Asonal Judicial.

La discusión se centró en el tema álgido del pago de la bonificación salarial y al que se sumó la restitución de 1700 cargos de los despachos de descongestión.

Publicidad

Los trabajadores de la rama judicial regresarán de vacaciones el próximo 13 de enero; no obstante seguirán en paro.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El Gobierno no descarta nombrar un rector encargado para la Fundación Universitaria San Martín para agilizar el proceso de saneamiento administrativo y financiero.

Publicidad

-Esta tarde se vence el plazo para que las directivas entreguen toda la información solicitada por el Ministerio de Educación.

Publicidad

-La ONU votará este martes una resolución presentada por palestina sobre un acuerdo de paz con Israel, rechazada tajantemente por Estados Unidos.