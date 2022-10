Game of Thrones e Interstellar, las más más pirateadas en internet en 2015

Inspirada en los libros de fantasía de George R. R. Martin, "Game of Thrones" encabezó de nuevo la lista de series más pirateadas con 14.400.000 descargas ilegales en 2015, según los datos del sitio web dedicado a noticias de derechos de autor Torrent Freak.

"Game of Thrones" fue también en 2014 la serie más pirateada, con 8.100.000 descargas ilegales.

La segunda serie más pirateada a lo largo de este año fue "The Walking Dead", con 6.900.000 descargas ilegales estimadas, seguida de la comedia "The Big Bang Theory", con 4.400.000 (Lea también: ¡Impactante! Top- 7 de películas malditas ).

La lista de las diez series más pirateadas en 2015 la completaron "Arrow", "The Flash", "Mr. Robot", "Vikings","Supergirl", "The Blacklist" y "Suits".

Por otro lado, el largometraje de ciencia-ficción "Interstellar", dirigido por Christopher Nolan, fue la película más pirateada en 2015 con cerca de 47 millones de descargas ilegales.

Según los datos del sitio web Excipio, dedicado a la monitorización de la piratería en internet, en segunda posición se situó "Furious 7", con casi 45 millones de descargas ilegales, seguida de "Avengers: Age of Ultron", con 41,5 millones (Lea también: Video: el reencuentro de los protagonistas de 'Volver al futuro' ).

En la lista de las diez películas más pirateadas en este año figuraron también "Jurassic World", "Mad Max: Fury Road", "American Sniper", "Fifty Shades of Grey", "The Hobbit: Battle Of The Five Armys", "Terminator: Genisys" y "The Secret Service".

EFE