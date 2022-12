Hacienda Nápoles, de casa de Escobar a zona de libertad controlada de animales

El administrador del Parque Temático Hacienda Nápoles, Oberdan Martínez, aseguró que se diferencian de un zoológico común porque no tienen a los animales en cautiverio.



“Hemos cambiado el concepto que tradicionalmente se tiene de los zoológicos, nosotros no hablamos de cautiverio sino de libertad controlada y tratamos de hacerles la mejor condición de vida a los animales que por alguna circunstancia no pueden vivir libres”, explicó Martínez.



El zoológico Santa Fe de Medellín le donó a la Hacienda Nápoles la rinoceronte Vera, luego de tomar la decisión de no tener animales gigantes en su espacio.



El presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, Francisco Sierra Lopera, contó a Blu Radio que “con el apoyo del área metropolitana y los ambientalistas, se entregó la especie a la Hacienda Nápoles para estar en mejores condiciones”.



En la Hacienda Nápoles también se encuentran elefantes que entregó el Circo de los Hermanos Gasca, por lo que el director, Raúl Gasca, expresó su “molestia porque hicieron una ley a base de mentiras de algunos animalistas que dicen que en el circo se maltrata a los animales”.



“Yo puedo certificar con documentos de las autoridades colombianas que en el Circo Gasca nunca hubo maltrato animal”, enfatizó Raúl Gasca.