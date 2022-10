Iglesia católica analizará el otorgamiento como sacerdote al cura Camilo Torres

El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia monseñor Luis Augusto Castro dijo que el sitio dónde están los restos del cura camilo Torres no debe ser un misterio que la familia debe saberlo; Sin embargo, aseguró que es una acción positiva iniciar su búsqueda.

“Es una iniciativa solicitada y creo que por la misma guerrilla y me parece que eso está bien. Ahora, él dejo el sacerdocio, no es que se lo quitaran, entonces habría que estudiar el asunto; no me atrevería dar un juicio sobre el asunto”, indicó monseñor Castro.

Agregó que desconoce la génesis del problema de Camilo Torres con la iglesia y que debería estudiarse la petición del ELN para hacer un pronunciamiento al respecto.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Fuerza Aérea y Policía encuentran gasolina con que iban a retanquear aeronave destruida en Sucre, en un sector conocido como Corralviejo.

-Con 200 hombres del Esmad y una comisión de derechos humanos, las autoridades retiran los mineros informales de una mina de oro en Buriticá, por el alto riego de deslizamiento. Con el cierre en la zona estarían afectadas 800 personas.

-En el departamento del Caquetá las autoridades investigan el homicidio de un soldado que murió al parecer en manos de otro uniformado.

-Continúa en la ciudad de Cali el Partido benéfico por el deportista Jefferson Herrera, herido en una acción delincuencial, en medio del partido se conoció una buena noticia, el jugador tendrá asegurado un empleo cuando se recupere plenamente.

-Las autoridades en Neiva confirmaron el rescate de una mujer que al parecer accidentalmente cayó un pozo séptico en el corregimiento El Caguán, en zona rural de la ciudad. Los gritos de la mujer quien se encontraba en estado de embriaguez alertaron a la comunidad que dio aviso a los bomberos quienes lograron rescatarla oportunamente.

-Un Escuadrón de mujeres motorizadas de la policía nacional se tomó a Santa Marta durante el fin de semana para garantizar seguridad.

-En Yopal están pidiendo la presencia del ministro de Defensa, allí las empresas de maquinaria pesada y obra civil están siendo víctimas de ataques selectivos, según la Cámara de comercio las pérdidas económicas son millonarias.

-El Gobernador Jorge Rey aseguró que la obra del embalse de Calandaima, uno de los proyectos más grandes en el Departamento de Cundinamarca, empezará este año con una inversión cercana a los 50 mil millones de pesos

-El papa Francisco buscará el acercamiento a miembros de otros credos y a no creyentes en su visita a México en febrero.

-Carlos Bacca se reportó nuevamente en Italia. En esta ocasión marcó en la Liga, donde el Milán le ganó a la Fiorentina.