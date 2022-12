Imputan cargos a residente de vivienda donde se fabricaban papas bombas

La Fiscalía imputó cargos a Luis Daniel Jiménez quien sería el residente de la casa ubicada en el Barrio el Tunal, donde según la Fiscalía era el sitio de reunión y fabricación de las papas bombas que iban a hacer utilizadas en la Universidad Nacional.



Señaló la fiscal séptima de la Unidad Antiterrorismo que a través de vigilancia e interceptaciones hechas se evidenció que esa residencia del Tunal era el lugar del encuentro (Lea también: Lo único que estuvo cocinando Lamprea fue unas papas para un sancocho: defensa ).



"Efectivamente desde el 16 se estaba organizando para llevar algunos elementos a su casa de habitación del Tunal, igualmente ese día 20 usted iba para la universidad nacional y no para un colegio cerca de la Universidad Nacional como usted mismo lo confirma en un audio, sin enano no puede llegar toda vez que es interceptado por la Policía Nacional", precisó la fiscal.



Señaló además que "de esas vigilancia hechas se puede hacer esa inferencia razonable de que en su casa fueron fabricados esos elementos artesanales que fueron utilizados en la Universidad Nacional y que dejó a miembros del Esmad heridos" (Lea también: Imputan cargos contra cuatro de los 13 capturados por atentados en Bogotá ).



Luis Daniel Jiménez es uno de los 13 capturados señalado de haber participado en los disturbios presentados en la Universidad Nacional.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias



-La viceministra de educación superior aseguró que con el anuncio del Gobierno de reducción del presupuesto nacional no se verá afectada la educación del país.



-El Gaula de la Policía capturó en dos operativos realizados en Cartagena y Baranoa a tres extorsionistas que tenían azotados a un grupo de comerciantes.