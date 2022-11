Inversión extranjera cayó 37 % en primeros meses de 2016, reconoce el Gobierno

En un desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia, el diplomático colombiano manifestó que el retraso en la firma del proceso de la paz con la guerrilla de las Farc no tendrá un efecto negativo en la inversión extranjera.



Recordó que en 2014 recibieron 16.000 millones de euros (unos 17.893 millones de dólares al cambio actual), la mayor cifra hasta la fecha.



El pasado 23 de marzo el Gobierno colombiano y Farc finalizaron el plazo que se habían fijado para firmar un acuerdo de paz, pero no lo consiguieron, por lo que continuarán en La Habana las negociaciones que comenzaron en noviembre de 2012.



Ante esta circunstancia, Furmanski afirmó que su país se encuentra actualmente en una transición y que estarán a la altura del compromiso, pues "la inmovilidad no es una opción" y aseguró que en los últimos diez años más de 15.000 guerrilleros se retiraron del conflicto.



"Por las armas no es posible llegar al poder", concluyó el diplomático, quien dijo que hay que crear una cultura "por y para la paz" y tratar a quienes han sido sus enemigos con respeto.



Además, añadió que esperan que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se sume al proceso de paz, que no podría haber sido posible sin el apoyo de la policía y del ejército del país y manifestó que "el mañana se construye con los esfuerzos del ahora".



Colombia debe enfrentarse a grandes retos, según el embajador, como el envejecimiento de la población, el fortalecimiento del sistema judicial y del Estado de Derecho, la reforma del sistema de pensiones y del sistema fiscal, la transparencia pública y privada y el mayor acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas, entre otros.



Sin embargo, aseguró que el país ya ha realizado avances, pues 4,4 millones de colombianos salieron de la pobreza entre 2010 y 2014 y la desigualdad social ha dejado de ser una "característica de la sociedad".



Colombia, con 48 millones habitantes, creció un 3,1 por ciento en 2015, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), ligeramente por debajo del objetivo del Gobierno.



En el desayuno también participó el presidente de la constructora española Sacyr, Manuel Manrique, quien manifestó que Colombia es una oportunidad de inversión y crecimiento y que será el primer país en importancia para el grupo de cara al futuro, donde espera obtener unos ingresos de 6.500 millones de euros (7.279 millones de dólares).





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:





-El técnico de la Selección Colombia José Pékerman aseguró que el rival de esta tarde en Barranquilla no será nada fácil.



-La Selección Colombia Sub 23 espera ganar el cupo a los próximos Juegos Olímpicos con victoria ante Estados Unidos.



-Este martes el presidente Juan Manuel Santos posesionó al fiscal General encargado, Jorge Fernando Perdomo.



-Estados Unidos respaldó la decisión del Gobierno de pedirle una fecha determinada a las Farc para la dejación de las armas.



-El alcalde de La Plata, Huila, aseguró que prestará toda la logística para atender a las personas que buscan a sus familiares en medio del proceso de exhumación de cadáveres que adelanta Medicina Legal en su municipio.



-Las autoridades hallaron varios balones bomba del ELN en el departamento de Arauca.



-No hubo acuerdo entre directivos y conductores de uno de los concesionarios sistema de transporte masivo de Cali que desde el pasado lunes entraron en huelga.



-Desde el Centro Democrático aseguran que por el partido de la Selección Colombia esta tarde frente a Ecuador se podría enredar el debate de moción de censura en contra del ministro de Hacienda.



-Para el medio día se espera que esté restablecido el paso por la vía al llano que se encuentra bloqueada desde esta madrugada por culpa de un deslizamiento de tierra.



-Representantes a la Cámara criticaron la inasistencia del alcalde Enrique Peñalosa al debate de control político sobre la reserva Van der Hammen.