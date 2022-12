Investigaciones contra Uribe no tienen por qué ir a tribunal especial: abogado

Corte Suprema de Justicia contra su defendido deben seguir en manos del alto tribunal y no en el tribunal acordado en La Habana en el marco de los diálogos de paz.



“No veo, de lo que se acordó en La Habana, ninguna referencia a que ese tipo de investigaciones pasen a la competencia de este tribunal especial”, dijo.



Además, Granados enfatizó en que frente a este tema todavía falta mucho por aclarar, por lo que se diga hasta el momento es generar controversia.



De otro lado, el jurista reveló que el expresidente “está tranquilo” porque “no existe ninguna prueba en contra de él”.



“Conoce todo lo que ha ocurrido en esos procesos. La verdad no entiende porque muchos casos se abrieron y no se han cerrado. Frente a la Corte, lo que ha dicho es: ‘aquí estoy dispuesto a explicar’”, indicó.



De otro lado, Granados afirmó que las deliberaciones del fiscal Eduardo Montealegre no tienen asiento, “sino solo en su imaginación”.



“El país no termina de sorprenderse con las declaraciones del fiscal todas las semanas. Ahora nos dio la sorpresa por considerar que el acuerdo de la semana pasada con las Farc incluye al expresidente Álvaro Uribe, a Francisco Santos y no se sabe a quién más”, dijo.



El fiscal se refirió el pasado fin de semana a la posibilidad de investigar al expresidente Álvaro Uribe por los hechos vinculados al conflicto durante su mandato como gobernador de Antioquia.



“Juzgarlos por los hechos antes de la presidencia como gobernador de Antioquia por la presuntas imputaciones que le hacen por favorecimiento del paramilitarismo”, dijo Montealegre.