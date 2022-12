Joseph Blatter reveló cuál será su trabajo tras dejar la presidencia de la FIFA

El suizo Joseph Blatter, que anunció su dimisión como presidente de la FIFA el pasado 2 de junio, confirmó este lunes en una conferencia de prensa en Zúrich que no se presentará a las nuevas elecciones y que la organización tendrá "un nuevo presidente".



"No seré candidato en la elección del 26 de febrero (de 2016), allí se elegirá un nuevo presidente. Yo soy el viejo presidente", sentenció Blatter, respondiendo así a los rumores que apuntaban a que el suizo estaría pensando en dar marcha atrás y presentarse de nuevo (Lea también: Video: comediante humilló a Joseph Blatter y le lanzó fajo de dólares ).



Blatter, de 79 años, explicó además que cuando abandone su etapa como presidente en ese mes de febrero querría volver a su "anterior trabajo, el de periodista" y que le gusta especialmente la radio.



"Me dedicaré a eso, a hablar y a escribir", sentenció Blatter, preguntado en dos ocasiones sobre si podía afirmar categóricamente que no será candidato en las nuevas elecciones.



En las últimas semanas se había especulado con que el suizo, que continuará en el cargo hasta el Congreso electivo, podría plantearse buscar nuevamente el apoyo de los miembros de la familia del fútbol.



Blatter anunció su dimisión el pasado 2 de junio en una conferencia de prensa convocada de urgencia en la sede de la FIFA, después de unas revelaciones de la prensa que salpicaban al secretario general Jérôme Valcke, su número dos (Lea también: FIFA suspende de por vida a Chuck Blazer tras escándalo de corrupción ).



La FIFA llevaba entonces una semana sumida en un escándalo por la detención de siete dirigentes del fútbol en Zúrich y la imputación de un total de 14 personas por la justicia estadounidense. Pese a la crisis, Blatter fue reelegido, pero cuatro días después comunicó públicamente su renuncia.



El máximo dirigente de la FIFA desde 1998 deseó públicamente suerte a las personas que se presenten para sucederle, "incluido Michel Platini", el legendario exfutbolista francés que dirige la UEFA desde 2007 y que en los últimos años ha sido uno de sus principales detractores.



Una fuente cercana a Platini señaló este lunes a la AFP que el exjugador de la Juventus tomará la decisión "en las próximas dos semanas" y que se estaba pensando "seriamente" dar un paso adelante, después de los apoyos verbales que dijo haber recibido.



Los rumores sobre Blatter y una eventual candidatura se basaron insistentemente en las palabras utilizadas por el suizo el 2 de junio para anunciar su próxima salida de la presidencia: "Pongo mi mandato a disposición de un congreso electivo extraordinario. Esta decisión tendrá efecto lo antes posible, en la fecha en la que un nuevo presidente pueda ser elegido por el Congreso de la FIFA para sucederme" (Lea también: "No soy un corrupto": insiste Joseph Blatter ).



Blatter se refirió a esas palabras tres semanas más tarde en una entrevista al diario suizo Blick.



"No he dimitido, puse más bien mi mandato a disposición de un congreso extraordinario", señaló.



Algunos de los defensores de un relevo en la FIFA desconfiaron públicamente de las intenciones de Blatter.



"No excluyo que se presente. Blatter ha demostrado ya que no era fiel a sus declaraciones, como con su candidatura en 2011. Entonces dijo que iba a ser su último mandato. No mantuvo esa promesa para 2015", dijo por ejemplo el pasado mes el presidente de la Bundesliga alemana, Reinhart Rauball, en otra entrevista.



