Joven en estado de embarazo denuncia maltrato en URI de Bogotá

En un informe presentado por la Defensoría del Pueblo tras la nueva inspección que realizó en las URI y cárceles del país para revisar la grave crisis de hacinamiento, se conoció la historia de una joven de 18 años que lleva cinco meses recluida en la Unidad de Reacción Inmediata de Kennedy y se encuentra en estado de embarazado desde hace tres meses, a quien le propinaron un golpe en el vientre y no ha sido atendida por ninguna autoridad de salud.

“Me dieron un hematoma al lado de mi bebé por un problema que tuve acá, un golpe que recibí acá mismo y ahorita me encuentro en condiciones malas”, reveló la joven, quien también dio a conocer que las condiciones de alimentación en la URI son precarias pues la comida muchas veces llega en mal estado y no come.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, indicó que están preocupados por esta situación y se pusieron en contacto con la secretaría de Salud de Bogotá.

“Embarazo que tiene más de dos meses, que incluso tiene un golpe que ha venido ella denunciado que recibió dentro de la cárcel y no ha tenido la atención necesaria, ese es un tema que estamos pidiendo atención prioritaria para la madre que se encuentra en este proceso”, señaló el defensor.

La Defensoría del Pueblo reveló una serie de fotografías con las que pone en evidencia la grave crisis de hacinamiento que se presenta en las URI del país, principalmente en Bogotá, lo que ha generado protestas del Inpec y hasta la fuga de varios reclusos.

Según los representantes del sindicato del Inpec, es injusto que traten de disminuir el hacinamiento en las URI enviando los detenidos a las cárceles, que también están igual, mientras que el Ministerio de Justicia asegura que parte de la culpa del hacinamiento en las URI es culpa del Inpec por no recibir nuevos judicializados en las cárceles del país.

Durante el recorrido, los funcionarios de la Defensoría se encontraron con que al menos 80 mujeres comparten celdas, pasillos y exteriores con hombres sindicados y condenados por diferentes delitos. Así mismo, se encontraron con casos de 20 enfermedades desde tuberculosis, epilepsia, diabetes, deficiencia renal, hasta internos con cáncer de garganta y VIH.