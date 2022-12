Este domingo, Séptimo Día trae la historia de una familia colombo-argentina que está dividida por la custodia de una niña.

Juan Pablo Chacra, el argentino protagonista de este reportaje, en diálogo con BLU Radio dijo que desde hace año y medio no ve a su hija, pues Catalina Navarro, su madre, se fugó y desde entonces no sabe de ellas.

Séptimo Día logró contactarlas y en la historia de este domingo mostrará las condiciones en las que se encuentra.