La música popular actualmente está mucho más limpia: Arelys Henao

Arelys Henao, conocida como la reina de la música popular, pasó por Mañanas BLU 10 AM hablando de los vínculos de algunos artistas y de la música popular con la ilegalidad, a propósito de los corridos mexicanos dedicados a ‘El Chapo’ Guzmán.



“La música realmente se presta para todo lo que uno quiera, realmente es de acuerdo al manejo que le dé el artista. Cuando la gente tiene dinero finalmente puede filtrar lo que quiera (…) El artista muchas veces tiene que cantar a todo su público, sin preguntar de dónde viene, sin preguntar a quién se le va a cantar”, dijo (Lea también: La nueva fuga de ‘El Chapo’ Guzmán ya tiene sus corridos ).



Henao contó que en oportunidades los grupos ilegales, narcotraficantes y delincuentes toman ventaja de ciertas situaciones y de las necesidades de los artistas.



“Algunas veces se aprovechan de los artistas que están arrancando, que quizá tienen un sueño y no tienen unas bases puestas de lo que quieren en la vida, cuando uno tiene hambre o tiene necesidad y le ofrecen puede caer”, dijo (Lea también: Taller ‘El Chapo’, nos especializamos en escapes: foto viral sobre la fuga ).



En ese sentido afirmó que es difícil negarse “de acuerdo a la región donde vivas” aunque resaltó que “hoy día estamos viviendo un conflicto muy diferente no como el que se vivió hace 20 años (...), la música popular hoy día es mucho más limpia”.