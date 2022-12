Licitación para el metro de Bogotá no sería adjudicada este año

Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, anunció que la licitación para la construcción de la primera línea de metro en Bogotá no estará lista antes de junio, como lo había anunciado el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.



Además, dijo que lo que se hará en el mes de mayo será el diseño y siete meses después habría una licitación.



"La licitación va a estar dentro los primeros siete meses posterior a que se defina la decisión de cual va s ser la estructura que se va a diseñar. En ese momento entran a contar los tiempos de preparación. De la licitación y dependiendo de lo que se escoja pueden ser unos meses más o unos meses menos, pero por eso nos hemos puesto como meta los siete meses", indicó.



Con esto, lo que ha dicho la financiera es que la primera línea estaría lista en el año 2021. Sin embargo, aún no se tiene definido el tema de la financiación, tampoco la estructuración y hasta ahora se estaría trabajando en un diseño.



Por otro lado, el director del IDU, William Camargo, anunció que la tarifa aproximada de la primera línea seria de 1.800 pesos para los usuarios que hagan uso del servicio y también dependiendo del uso del suelo.



Sobre el tema de la licitación, aseguró que ya el Distrito se hizo a la idea que no estará lista antes del mes de junio, pero que el objetivo es dejarla antes de acabar el mandato del alcalde Gustavo Petro para mitigar riesgos de que el proyecto vuelva a quedar estancado.





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El presidente del Congreso, José David Name, asegura que a finales de mayo estaría lista la reforma al equilibrio de poderes.



-La Fiscalía ya notificó a la esposa del magistrado Pretelt, quien deberá rendir interrogatorio el próximo viernes.



-El Registrador Nacional advierte que si la Corte no se pronuncia antes de mayo frente a la revocatoria del alcalde Petro, el país podría perder cerca de 40 mil millones de pesos.



-Avanzan las investigaciones en el Ejército para dar con los responsables del robo de armas en el batallón San Mateo de Pereira.



-En Cartagena no para la violencia generada por grupos de pandillas, situación similar se empieza a vivir en otros municipios de Bolívar.



-Luego de que se identificara que ha crecido en un 23 por ciento el listado de personas que esperan un órgano para salvar su vida, el gobierno lanzó una campaña para promover la donación.



-Fue localizada la segunda caja negra del avión de Germanwings; sin embargo las autoridades informaron que el aparato está gravemente dañado.



-En Catar, el equipo colombiano de gimnasia artística masculina inicia su participación en la Copa Mundo.