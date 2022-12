Los tres componentes que debe tener el amor, según el escritor Walter Riso

él considera como “un problema de salud pública”.

Dijo que uno de los principales componentes del amor es “el eros, que es desear al otro más allá de la sexualidad, es la fantasía, la pasión”.

Otro componente es la amistad. “Que no le tengas que explicar un chiste a tu pareja”.

Además Riso manifestó que un amor no es libre “cuando estás con alguien que no te quiere y sigues esperando el milagro de la resurrección o cuando no existe la libertad de poder crecer como ser humano”.

“La mitad de mis libros son sobre amor porque el 40 por ciento de las consultas mundial en psicología tienen que ver con el amor, además que siempre he considerado que el amor es un problema de salud pública”, comentó.

También dijo que mientras la mujer sufre más de dependencia afectiva, el hombre sufre más de dependencia sexual.

“Por cada cinco mujeres, dos sufren de dependencia afectiva y por cada 30 hombres, uno sufre de esa situación”. Sin embargo, más hombres sufren de dependencia sexual que las mujeres.

Finalmente advirtió que “15 por ciento de la población mundial sufre de dependencia afectiva”, por lo que hizo un llamado a mejorar la autoestima y mejorar este tipo de problemas.