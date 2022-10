Magistrado debe $900 millones; pide más filtros para aprobar préstamos en bancos

Explicó que no es exclusivamente ese factor –que los bancos le prestaran tanto dinero sin tener en cuenta su vida crediticia- aunque sí es uno de los factores porque la banca ofrece permanentemente a sus clientes distintos sistemas de compra de cartera, tarjetas de crédito, cupos rotativos, entre otros.



“No he dicho que ellos ejercen presión pero que ellos tienen toda la información financiera de los clientes, poseen todo el portafolio de la base de datos y el comportamiento crediticio de sus clientes y saben exactamente cuál es la situación de cada uno y con base en ello es que ellos otorgan o no créditos a sus clientes”, añadió.



Según el magistrado, durante varios años le facilitaron créditos y constantemente recibió llamadas de entidades bancarias ofreciéndole créditos que ayudaron a que cayera en la crisis económica por la que está travesando.