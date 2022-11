Mezcla de mafia y política es un tema que el Gobierno ya superó: MinDefensa

Villegas, solicitó desde Guatemala, adelantar una investigación que permita determinar lo que realmente sucedió y comprobar si Luis Javier Rojas, hijos de Magdalena Morera, en realidad tiene vínculos con el Clan Úsuga. (Lea también: Operativos contra el Clan Úsuga dejan 59 capturados: Santos )



“Espero que esa investigación sea lo más rápida y profunda posible porque, efectivamente, la mezcla de mafia y política es algo que Colombia ya superó”, señaló Villegas.



Así mismo, el jefe de la cartera de Defensa indicó que “por el bien de las instituciones” es necesario esclarecer lo sucedido. (Lea también: Hallazgo de $600 millones es diferente a la parapolítica: Luis Fernando Velasco )



Cabe recordar que Rojas fue interceptado por unidades del Ejército que debido a labores de inteligencia lograron recuadrar información para dar con el vehículo en el cual se transportaba esa suma de dinero.



El Ejército señaló que al momento de la captura, Rojas ofreció, sin éxito, un soborno de 50 millones de pesos y el cual duplicó con el fin de no ser detenido.



Escuche en este audio más información sobre:



-Comenzó un nuevo ciclo de conversaciones y las Farc prácticamente condicionaron los avances en el proceso de paz, a que el Gobierno tome medidas efectivas para combatir el paramilitarismo.



-Fue capturada la esposa del sargento que es acusado de traficar armas para el ELN.



-Se agrava la situación de orden público en la Guajira… Durante una incursión de sujetos armados a la finca Chapinero en la Jagua del Pilar fue asesinado un reconocido piloto de la Región Caribe.



-El Gobierno Nacional adelanta una reunión para tomar medidas que permitan enfrentar los asesinatos de líderes de derechos humanos en el país.



-Los familiares de los uniformados que se encuentran en el Catatumbo, aseguran que sus seres queridos no tienen garantías de seguridad para prestar sus servicios en la zona.



-El Gobierno anunció que está trabajando en un proyecto de Ley para que los avalúos catastrales en todo el país no sufran un aumento superior a la inflación.



-La esposa de Héctor Muñoz alias 'la bruja', ex detective del DAS capturado en medio de las investigaciones por la muerte de Luis Carlos Galán, dice que a su compañero le están haciendo un montaje para beneficiar al general retirado Miguel Maza Márquez.



-Amanecieron cerradas las estaciones de los bomberos del puerto de Buenaventura, los voluntarios denuncian que no les pagan su salario hace varios meses y por eso no atenderán emergencias.



-El Gobierno de Grecia confirmó esta mañana la visita del papa Francisco a la isla de Lesbos, en Grecia, la próxima semana



-Blu Radio conoció nuevas denuncias relacionadas con posibles aumentos exagerados en el impuesto predial de Bogotá.



-Familiares del taxista que está desaparecido en Bogotá denuncian irregularidades en la atención del caso por parte de las autoridades.