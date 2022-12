ONU muestra preocupación por colombiano condenado en Catar

Las Naciones Unidas pidieron a Catar garantías para las personas que son juzgados en ese país, como es el caso del colombiano Juan Pablo Iragorri.



“La relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados realizó una visita oficial a Qatar del 19 al 26 de enero de 2014 con el propósito de examinar tanto los logros como los retos de Qatar para garantizar la independencia del poder judicial y el libre ejercicio de la abogacía”, dice la ONU. (Lea también: Por presentar a Catar como paraíso laborar, AI denunció un artículo de diario AS )



Las conclusiones fueron hechas luego mantener reuniones con diversos altos cargos de los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior y Trabajo, así como con el Presidente del Tribunal de Casación y otros miembros de la judicatura, el Fiscal General, el Presidente del Consejo Asesor, representantes de la Autoridad del Centro Financiero de Qatar y del Tribunal Internacional y el Centro de Resolución de Controversias de Qatar, el Comité? Nacional de Derechos Humanos, abogados, miembros de la comunidad diplomática y otras partes interesadas. (Lea también: Cancillería defiende su gestión en el caso de colombiano condenado en Catar)



Asegura que la relatoría que le preocupan casos reportados sobre falta de imparcialidad, y comportamientos impropios de magistrados.



“Escuchó sobre serias alegaciones acerca de discriminación a extranjeros viviendo en Qatar, la percepción general es que las cortes no dan el mismo tratamiento a locales como a extranjeros”, manifiesta. (Lea también: Procuraduría solicita a cancillería información sobre ciudadanos presos en Catar )



En este contexto, la relatora especial asegura que quiere llamar la atención de las autoridades cataríes los siguientes casos, los cuales en su opinión, fueron afectados por una serie de violaciones graves del derecho al juicio imparcial y/o serios incumplimientos al debido proceso: el caso de Juan Pablo Irragori Médina; el caso de Matthew and Grace Huang; el caso “incendio de Villagio”; y el caso de Malika Alouane, Mahmoud Bouneb y Haytham Qudaih.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Exmilitantes de la guerrilla del ELN aseguran que de ser cierto que exhibieron las extremidades del cabo como trofeo, esta guerrilla tendrá que explicar los hechos ante la opinión pública.



-Las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de reacciones de los diferentes sectores políticos y sociales para condenar este acto bárbaro del ELN.



-El Ejército retomó el control del Cañón de Las Hermosas, en límites de los departamentos del Valle y Tolima, donde ha habido combates con las Farc desde el pasado miércoles.



-La Fiscalía dice que sí hubo daños ambientales en el humedal de La Conejera, en el noroccidente de Bogotá, por la construcción de un polémico proyecto urbanístico.



-La Fiscalía pidió medida de aseguramiento para Víctor Maldonado, por el descalabro de InterBolsa y el Fondo Premium.



-En las próximas horas sería anunciado Leonel Álvarez como nuevo director técnico del Deportivo Independiente Medellín.



-El expresidente del gobierno español Felipe González se refirió una vez más a su eventual visita a Venezuela para participar en la defensa del líder opositor Leopoldo López.



-La Personería alertó sobre presuntas irregularidades en la construcción de una urbanización de casas ubicada en la localidad de Usme.