¡Orgullo colombiano! Ella es la cineasta que lleva su talento al Festival de Cannes 2024

Camila Beltrán, una prometedora cineasta colombiana, ha logrado un hito significativo en su carrera al debutar en el prestigioso Festival de Cannes 2024 con su ópera prima, "Mi Bestia". En entrevista reciente con El Radar de Blu Radio, Beltrán compartió detalles sobre su emocionante experiencia y el arduo proceso que llevó a su película a ser seleccionada en este renombrado evento cinematográfico.

El Festival de Cannes, conocido como el evento más importante del mundo para el séptimo arte, ha acogido con entusiasmo el primer largometraje de Beltrán. "Mi Bestia" ha sido recibida con aplausos de la crítica, consolidando a Beltrán como una nueva y prometedora voz en el cine internacional. Beltrán contó cómo se logró que la cinta fuera seleccionada dentro de ese grupo de películas.

"Efectivamente, estamos muy, muy contentos. La selección se hace a través de una candidatura, pues uno envía la película. Este plan recibe una gran cantidad de películas en las diferentes secciones y para la sección quedaron seleccionadas nueve entre miles de solicitudes y de postulaciones. Mi bestia es una de las nueve. Solamente nueve películas seleccionadas por parte de los expertos"

¿Quiénes son los encargados de definir qué películas entran en esa selección?

El proceso de selección en Cannes es riguroso y altamente competitivo. El festival tiene su selección oficial y tres secciones paralelas: la Semana de la Crítica, la Quincena de Realizadores y las ACID (Asociación para la Difusión del Cine Independiente). "Mi Bestia" fue seleccionada para las ACID, una sección apreciada por su enfoque en el cine independiente. Beltrán mencionó con entusiasmo que el comité de selección está compuesto por cineastas, lo que agrega un nivel especial de reconocimiento y validación por parte de sus pares.

"Eso es lo más interesante, es lo que a mí más me emociona. Para poner un poco en contexto, el Festival de Cannes tiene su selección oficial y tiene tres secciones paralelas, que es la semana de la crítica, la quincena de cineastas y las ACID, (Asociación para la difusión del cine independiente) . Entonces estamos en este caso siendo parte de las ASID y él así tiene una cosa muy bonita. Y es que los El comité de selección está constituida por cineastas. Entonces digamos que cuando a mí me anunciaron la selección, ellos mismos me llamaron y estaban todos en altavoz y todos manifestaron su entusiasmo y el hecho de cómo les gustaba la película, por lo que propone", mencionó.

¿De qué se trata 'Mi Bestia'?

El debut de "Mi Bestia" en Cannes no solo marca un logro personal para Beltrán, sino que también representa un gran paso para el cine colombiano en el escenario internacional. Su éxito en uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo abre nuevas puertas para la difusión del talento y la creatividad colombiana en el ámbito global. Así lo mencionó la cineasta.

"La película es una crónica adolescente situada en los años 90 en Bogotá y cuenta la historia de una niña de 13 años en su transformación de la infancia en la adolescencia y todo lo que el mundo exterior puede influir en en esta transformación interna que que ya empieza a vivir y el proceso de escritura comenzó hace bastante tiempo y pues yo creciendo en esa época pues evidentemente hay mucho. Hay yo, pues como que utilicé muchos recuerdos de ese momento, pero no eventos ni situaciones, sino más bien atmósferas dadas por cosas que aparecen en la película, como los cortes de luz, como la profecía en la que fue real, no en el momento en que se creía que el diablo iba a llegar un día. Y bueno, todo este ambiente especial en la ciudad de Bogotá en la que yo crecí", mencionó Beltrán.

¿Cuándo se podrá ver en Colombia?



Con "Mi Bestia" empezando su recorrido por las salas de cine de Europa y del resto del mundo, Camila Beltrán se perfila como una cineasta a seguir de cerca. Su visión y talento han capturado la atención de la crítica y del público, prometiendo una carrera llena de éxitos y contribuciones significativas al cine mundial.

La participación de Beltrán en el Festival de Cannes es un motivo de orgullo para Colombia y un recordatorio del talento que emerge de esta región, listo para dejar su huella en el escenario internacional y contó cuándo espera que esté en Colombia.

"Estamos estamos ya concretando y confirmando exactamente el mes, pero será hacia el mes de octubre más o menos. Pero todo esto obviamente, se va a definir próximamente y nos mantendremos al tanto y estamos muy felices de poder hacer un lanzamiento en en Colombia. Yo estoy muy, muy, muy entusiasmada, pues estoy muy atenta a ese momento porque pues precisamente por lo que decía ahora, no por encontrar todo ese público, no solamente de gente que vivimos eso, mujeres y también hombres, sino también las nuevas generaciones y saber cómo lo reciben", concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: