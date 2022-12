Para ser un buen escritor hay que ser buen lector: Carla Guelfenbein Dobry

En diálogo con Blu Radio, la escritora chilena Carla Guelfenbein Dobry, ganadora del XVIII Premio Alfaguara de Novela por su novela ‘Contigo en la distancia’, habló de la inspiración de su obra, lo que más le gusta leer y qué significa para ella la obtención de este importante galardón.



“El nombre del libro está inspirado en la canción del mismo título, del cantante cubano César Portillo de la Luz. Cuando llegué a la imprenta no sabía realmente el nombre, de hecho la novela tuvo casi 5 nombres. Cuando viajé Cuba, volví a escuché la canción y dije ‘esto realmente condensa el espíritu de mi historia’. Di con el título habiendo ya terminado el libro”, señala Carla.



‘Contigo en la distancia’ es “una obra de suspense literario en la que la autora reflexiona sobre la mentira y la verdad, el talento y la mediocridad, el éxito y el fracaso”, según los jueces del Premio Alfaguara, esta definición, dice la autora, es correcta pero definiría su libro como una historia de amor, pues en el “hay tres voces ensambladas, y aunque trata sobre más cosas, en el éxito y el fracaso se encuentra el espíritu de la novela”.



En resumen, indica Carla, “tres personajes cuentan la historia de un cuarto personaje: una mujer mayor que al inicio del libro se cae de las escaleras de su casa y queda en estado de coma; el segundo personaje, cercano a ella, descubre que no fue un accidente sino que algo propició su caída, algo oscuro, el camino de buscar las razones lo llevan a descubrir aspectos de la vida de ella y de su propia vida”.



“El tercer personaje”, continúa Carla, “es una mujer llegada de Francia que llega a investigar la obra de Vera Sigal –primer personaje de la historia-, una escritora muy famosa. Así es como se encuentran estos dos personajes y se teje una historia de amor al tiempo que descubren los enigmas de Vera. Luego, llega un último personaje, quien cuenta el amor que compartió con Vera alguna vez. Por eso, es una novela de amor, suspenso y misterio”.



Respecto a lo que significa recibir el galardón, Carla indicó que “es un gran honor sumarme a otros grandes autores que también lo han recibido. Además, es un premio completamente limpio e independiente, pues el jurado no se conoce ni siquiera entre ellos mismos sino hasta el día en que se decide la novela ganadora. Me dijeron que eligieron mi novela por unanimidad”.



Al postular su novela, debió presentarla bajo otro título y un pseudónimo, al igual que se hace siempre en los premios Alfaguara, algo que “no fue muy difícil, pues el pseudónimo que elegí fue Sofía Veloso. Sucede que una escritora española de la generación de los 50, que recibió su primer galardón con el Premio Nadal, muy importante en ese país uso como pseudónimo el nombre de su abuela: Sofía Veloso”.



Premio Alfaguara de Novela otorga, además, 175 mil dólares, dinero que Carla invertirá “seguramente, en un departamento o algo en que no se me vaya todo, no quiero gastar el total del premio”.



Sus gustos al momento de leer pasan por la literatura colombiana, que según cuenta ha inspirado su obra, pues es también autora de ‘El revés del alma’ (2003), ‘La mujer de mi vida’ (2006), ‘El resto es silencio’ (2009), entre otros libros: “Me encanta el colombiano Juan Manuel Vásquez, creo que es uno de los escritores excepcionales de su generación, es realmente espectacular. Leí varias de sus novelas mientras escribía la mía, pues cuando escribo me gusta leer literatura de alto nivel para poder exigirme (…) Para ser un buen escritor hay que ser buen lector”.